11 апреля 2024

Омбудсмены ХМАО начнут писать законы

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, чиновница, чиновники, совещание, заседание, руки, шариоквая ручка
Югорские омбудсмены войдут в состав региональной комиссии по законопроектной деятельности Фото:

В ХМАО уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова, детский омбудсмен Людмила Низамова и бизнес-омбудсмен Ирина Каск смогут участвовать в законотворческой деятельности. Информация опубликована на сайте правительства Югры.

«По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой, департамент внутренней политики автономного округа подготовил проект решения о включении уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей автономного округа, с их согласия, в состав региональной комиссии по законопроектной деятельности. Проект постановления подготовлен [департаментом внутренней политики] по итогам рабочей встречи Натальи Комаровой с уполномоченными», — указано в публикации.

В департаменте отметили, что участие омбудсменов в составлении законопроектов повысит экспертность работы региональной комиссии по законопроектной деятельности. «Это решение позволит уполномоченным подключиться к системной работе над региональной нормативно-правовой базой на „нулевой“ отметке», — уточнила губернатор Югры.

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В ХМАО уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова, детский омбудсмен Людмила Низамова и бизнес-омбудсмен Ирина Каск смогут участвовать в законотворческой деятельности. Информация опубликована на сайте правительства Югры. «По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой, департамент внутренней политики автономного округа подготовил проект решения о включении уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей автономного округа, с их согласия, в состав региональной комиссии по законопроектной деятельности. Проект постановления подготовлен [департаментом внутренней политики] по итогам рабочей встречи Натальи Комаровой с уполномоченными», — указано в публикации. В департаменте отметили, что участие омбудсменов в составлении законопроектов повысит экспертность работы региональной комиссии по законопроектной деятельности. «Это решение позволит уполномоченным подключиться к системной работе над региональной нормативно-правовой базой на „нулевой“ отметке», — уточнила губернатор Югры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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