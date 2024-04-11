Омбудсмены ХМАО начнут писать законы

12 апреля 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Югорские омбудсмены войдут в состав региональной комиссии по законопроектной деятельности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ХМАО уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова, детский омбудсмен Людмила Низамова и бизнес-омбудсмен Ирина Каск смогут участвовать в законотворческой деятельности. Информация опубликована на сайте правительства Югры. «По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой, департамент внутренней политики автономного округа подготовил проект решения о включении уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей автономного округа, с их согласия, в состав региональной комиссии по законопроектной деятельности. Проект постановления подготовлен [департаментом внутренней политики] по итогам рабочей встречи Натальи Комаровой с уполномоченными», — указано в публикации. В департаменте отметили, что участие омбудсменов в составлении законопроектов повысит экспертность работы региональной комиссии по законопроектной деятельности. «Это решение позволит уполномоченным подключиться к системной работе над региональной нормативно-правовой базой на „нулевой“ отметке», — уточнила губернатор Югры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова, детский омбудсмен Людмила Низамова и бизнес-омбудсмен Ирина Каск смогут участвовать в законотворческой деятельности. Информация опубликована на сайте правительства Югры. «По поручению губернатора Югры Натальи Комаровой, департамент внутренней политики автономного округа подготовил проект решения о включении уполномоченных по правам человека, по правам ребенка и по правам предпринимателей автономного округа, с их согласия, в состав региональной комиссии по законопроектной деятельности. Проект постановления подготовлен [департаментом внутренней политики] по итогам рабочей встречи Натальи Комаровой с уполномоченными», — указано в публикации. В департаменте отметили, что участие омбудсменов в составлении законопроектов повысит экспертность работы региональной комиссии по законопроектной деятельности. «Это решение позволит уполномоченным подключиться к системной работе над региональной нормативно-правовой базой на „нулевой“ отметке», — уточнила губернатор Югры.