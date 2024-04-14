В мире Украина The Sun спрогнозировала, когда ВСУ планируют ударить по Крымскому мосту The Sun: ВСУ попытаются атаковать Крымский мост в середине июля 14 апреля 2024 в 18:44 Размер текста - 17 + В The Sun предположили, что ВСУ атакуют Крымский мост летом Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может попытаться ударить по Крымскому мосту в середине июля. Такое предположение сделал британский таблоид The Sun. «Украина нанесет удар по Крымскому мосту в середине июля», — пишет издание. Предполагается, что ВСУ намерены выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале заявили, что при атаке могут быть использованы истребители F-16. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового наступления ВСУ. Также в рамках операции он хочет разрушить Крымский мост, передает RT. Однако недавно капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что РФ «делает выводы» из атак Киева, из-за чего последующие попытки терактов становятся все менее эффективными, сообщает деловое издание «Взгляд». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украина может попытаться ударить по Крымскому мосту в середине июля. Такое предположение сделал британский таблоид The Sun. «Украина нанесет удар по Крымскому мосту в середине июля», — пишет издание. Предполагается, что ВСУ намерены выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале заявили, что при атаке могут быть использованы истребители F-16. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового наступления ВСУ. Также в рамках операции он хочет разрушить Крымский мост, передает RT. Однако недавно капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что РФ «делает выводы» из атак Киева, из-за чего последующие попытки терактов становятся все менее эффективными, сообщает деловое издание «Взгляд». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям