The Sun спрогнозировала, когда ВСУ планируют ударить по Крымскому мосту

Украина может попытаться ударить по Крымскому мосту в середине июля. Такое предположение сделал британский таблоид The Sun.
«Украина нанесет удар по Крымскому мосту в середине июля», — пишет издание. Предполагается, что ВСУ намерены выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале заявили, что при атаке могут быть использованы истребители F-16.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового наступления ВСУ. Также в рамках операции он хочет разрушить Крымский мост, передает RT. Однако недавно капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что РФ «делает выводы» из атак Киева, из-за чего последующие попытки терактов становятся все менее эффективными, сообщает деловое издание «Взгляд».
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Украина может попытаться ударить по Крымскому мосту в середине июля. Такое предположение сделал британский таблоид The Sun. «Украина нанесет удар по Крымскому мосту в середине июля», — пишет издание. Предполагается, что ВСУ намерены выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале заявили, что при атаке могут быть использованы истребители F-16. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового наступления ВСУ. Также в рамках операции он хочет разрушить Крымский мост, передает RT. Однако недавно капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что РФ «делает выводы» из атак Киева, из-за чего последующие попытки терактов становятся все менее эффективными, сообщает деловое издание «Взгляд».