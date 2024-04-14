The Sun спрогнозировала, когда ВСУ планируют ударить по Крымскому мосту

The Sun: ВСУ попытаются атаковать Крымский мост в середине июля
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив, танкер, башир сафароглу, проект rst22, армада лидер
В The Sun предположили, что ВСУ атакуют Крымский мост летом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина может попытаться ударить по Крымскому мосту в середине июля. Такое предположение сделал британский таблоид The Sun.

«Украина нанесет удар по Крымскому мосту в середине июля», — пишет издание. Предполагается, что ВСУ намерены выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале заявили, что при атаке могут быть использованы истребители F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового наступления ВСУ. Также в рамках операции он хочет разрушить Крымский мост, передает RT. Однако недавно капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что РФ «делает выводы» из атак Киева, из-за чего последующие попытки терактов становятся все менее эффективными, сообщает деловое издание «Взгляд».

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Украина может попытаться ударить по Крымскому мосту в середине июля. Такое предположение сделал британский таблоид The Sun. «Украина нанесет удар по Крымскому мосту в середине июля», — пишет издание. Предполагается, что ВСУ намерены выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале заявили, что при атаке могут быть использованы истребители F-16. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нового наступления ВСУ. Также в рамках операции он хочет разрушить Крымский мост, передает RT. Однако недавно капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что РФ «делает выводы» из атак Киева, из-за чего последующие попытки терактов становятся все менее эффективными, сообщает деловое издание «Взгляд».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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