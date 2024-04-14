Авто Сотрудников ФСО начали пересаживать на «Москвичи» Motor: в автопарке ФСО появились новые «Москвичи 3» 14 апреля 2024 в 19:10 Размер текста - 17 + У ФСО начали появляться автомобили «Москвич» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В автопарке Федеральной службы охраны (ФСО) появились первые автомобили «Москвич 3». Об этом сообщает издание Motor. «У Федеральной службы охраны появились первые автомобили „Москвич“. <…> ФСО остановила свой выбор на сером „Москвиче 3“», — передает издание. Уточняется, что в ФСО пока не спешат активно использовать «Москвичи». В автопарках Федеральной службы охраны по-прежнему много машин Hyundai и Ford. В ноябре 2023 года сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить столичной полиции несколько авто «Москвич 3». Так, по указу главы города, правоохранителям передали 206 машин, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В автопарке Федеральной службы охраны (ФСО) появились первые автомобили «Москвич 3». Об этом сообщает издание Motor. «У Федеральной службы охраны появились первые автомобили „Москвич“. <…> ФСО остановила свой выбор на сером „Москвиче 3“», — передает издание. Уточняется, что в ФСО пока не спешат активно использовать «Москвичи». В автопарках Федеральной службы охраны по-прежнему много машин Hyundai и Ford. В ноябре 2023 года сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил предоставить столичной полиции несколько авто «Москвич 3». Так, по указу главы города, правоохранителям передали 206 машин, пишет телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям