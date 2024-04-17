В РСА предлагают новый вариант возмещения по ОСАГО

18 апреля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

В РСА предполагают оживить практику выплат по ОСАГО в натуральной форме Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россиянам могут предложить самостоятельно искать сервис, который займется ремонтом автомобиля по полюсу ОСАГО после ДТП. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. «РСА предлагает ввести трехуровневую систему компенсации по ОСАГО вместо существующей двухуровневой. Когда у страховой компании нет отвечающей требованиям СТО, потерпевший сможет предложить свой сервис для ремонта», — приводят «Известия» мнение Уфимцева. Об этом н заявил в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного проблемам отечественного автострахования. По мнению экспертов, с 2022 года страховые компании из-за антироссийских санкций стали отказываться от выплат в натуральной форме в пользу денежных. По статистике РСА, за девять месяцев 2023 года доля ремонтов по ОСАГО составила всего 6%. Ранее автоэксперты оценили проблемы с запчастями для китайских автомобилей в РФ. По их мнению, китайские компании не готовы экспортировать малые партии запчастей в Россию, так как производители заточены на объемные поставки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россиянам могут предложить самостоятельно искать сервис, который займется ремонтом автомобиля по полюсу ОСАГО после ДТП. Об этом заявил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. «РСА предлагает ввести трехуровневую систему компенсации по ОСАГО вместо существующей двухуровневой. Когда у страховой компании нет отвечающей требованиям СТО, потерпевший сможет предложить свой сервис для ремонта», — приводят «Известия» мнение Уфимцева. Об этом н заявил в ходе круглого стола в Совете Федерации, посвященного проблемам отечественного автострахования. По мнению экспертов, с 2022 года страховые компании из-за антироссийских санкций стали отказываться от выплат в натуральной форме в пользу денежных. По статистике РСА, за девять месяцев 2023 года доля ремонтов по ОСАГО составила всего 6%. Ранее автоэксперты оценили проблемы с запчастями для китайских автомобилей в РФ. По их мнению, китайские компании не готовы экспортировать малые партии запчастей в Россию, так как производители заточены на объемные поставки.