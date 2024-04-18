18 апреля 2024

Лидер группы Metallica сделал татуировку из праха фронтмена Motorhead

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фронтмен группы сделал татуировку в память о друге
Фронтмен группы сделал татуировку в память о друге Фото:

Фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд похвастался новой татуировкой в соцсетях. Ее особенность в том, что она сделана с помощью праха покойного лидера коллектива Motorhead Лемми Килмистера.

«Для новой татуировки в чернила добавили щепотку кремационного пепла Килмистера. Теперь Лемми все еще может показывать миру средний палец», — говорится в группы Metallica в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Хэтфилд сделал татуировку в виде железного креста и туза пик. Подобное украшение носил на шее покойный музыкант Килмистер. Туз также является отсылкой к одному из главных хитов Motorhead «Ace of Spades».

Основатель британской группы Motorhead Лемми Килмистер умер от рака в 2015 году. Ему было 70 лет. Motorhead считаются одними из основоположников спид-металла, пишет НСН.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд похвастался новой татуировкой в соцсетях. Ее особенность в том, что она сделана с помощью праха покойного лидера коллектива Motorhead Лемми Килмистера. «Для новой татуировки в чернила добавили щепотку кремационного пепла Килмистера. Теперь Лемми все еще может показывать миру средний палец», — говорится в группы Metallica в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Хэтфилд сделал татуировку в виде железного креста и туза пик. Подобное украшение носил на шее покойный музыкант Килмистер. Туз также является отсылкой к одному из главных хитов Motorhead «Ace of Spades». Основатель британской группы Motorhead Лемми Килмистер умер от рака в 2015 году. Ему было 70 лет. Motorhead считаются одними из основоположников спид-металла, пишет НСН.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...