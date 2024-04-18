Лидер группы Metallica сделал татуировку из праха фронтмена Motorhead

19 апреля 2024 в 02:12 Размер текста - 17 +

Фронтмен группы сделал татуировку в память о друге Фото: РИА Новости Фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд похвастался новой татуировкой в соцсетях. Ее особенность в том, что она сделана с помощью праха покойного лидера коллектива Motorhead Лемми Килмистера. «Для новой татуировки в чернила добавили щепотку кремационного пепла Килмистера. Теперь Лемми все еще может показывать миру средний палец», — говорится в группы Metallica в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Хэтфилд сделал татуировку в виде железного креста и туза пик. Подобное украшение носил на шее покойный музыкант Килмистер. Туз также является отсылкой к одному из главных хитов Motorhead «Ace of Spades». Основатель британской группы Motorhead Лемми Килмистер умер от рака в 2015 году. Ему было 70 лет. Motorhead считаются одними из основоположников спид-металла, пишет НСН. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Фронтмен группы Metallica Джеймс Хэтфилд похвастался новой татуировкой в соцсетях. Ее особенность в том, что она сделана с помощью праха покойного лидера коллектива Motorhead Лемми Килмистера. «Для новой татуировки в чернила добавили щепотку кремационного пепла Килмистера. Теперь Лемми все еще может показывать миру средний палец», — говорится в группы Metallica в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Хэтфилд сделал татуировку в виде железного креста и туза пик. Подобное украшение носил на шее покойный музыкант Килмистер. Туз также является отсылкой к одному из главных хитов Motorhead «Ace of Spades». Основатель британской группы Motorhead Лемми Килмистер умер от рака в 2015 году. Ему было 70 лет. Motorhead считаются одними из основоположников спид-металла, пишет НСН.