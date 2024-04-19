Белоруссия сняла запрет на ввоз из России чая Greenfield и кофе Jardin

19 апреля 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Белоруссия снова начнет поставлять на рынок чай из РФ Фото: Размик Закарян © URA.RU Запрет на ввоз продукции российской компании «Орими» в Белоруссию снят с 19 апреля, как сообщает Минздрав республики. Компания «Орими» известна своими брендами чая и кофе, включая Greenfield и Tess. «[Принято] решение о снятии запрета принято на основе предоставленных компанией доказательств эффективности проведенных корректирующих мероприятий. И стабильности производственных процессов», — отмечается в сообщении Минздрава Белоруссии. Ранее были выявлены проблемы с качеством некоторых видов чая, что привело к временному запрету на ввоз и продажу продукции «Орими», передает «Царьград». Однако после того, как компания предприняла необходимые меры для обеспечения безопасности своей продукции, ограничения были отменены. Российский Роспотребнадзор также подтвердил отсутствие микробиологических нарушений в продукции «Орими» в текущем году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Запрет на ввоз продукции российской компании «Орими» в Белоруссию снят с 19 апреля, как сообщает Минздрав республики. Компания «Орими» известна своими брендами чая и кофе, включая Greenfield и Tess. «[Принято] решение о снятии запрета принято на основе предоставленных компанией доказательств эффективности проведенных корректирующих мероприятий. И стабильности производственных процессов», — отмечается в сообщении Минздрава Белоруссии. Ранее были выявлены проблемы с качеством некоторых видов чая, что привело к временному запрету на ввоз и продажу продукции «Орими», передает «Царьград». Однако после того, как компания предприняла необходимые меры для обеспечения безопасности своей продукции, ограничения были отменены. Российский Роспотребнадзор также подтвердил отсутствие микробиологических нарушений в продукции «Орими» в текущем году.