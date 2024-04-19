19 апреля 2024

Белоруссия сняла запрет на ввоз из России чая Greenfield и кофе Jardin

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Бистро "Неизвестный". Екатеринбург, чай, чашка, чаяпитие, чайник, неизвестный бистро
Белоруссия снова начнет поставлять на рынок чай из РФ Фото:

Запрет на ввоз продукции российской компании «Орими» в Белоруссию снят с 19 апреля, как сообщает Минздрав республики. Компания «Орими» известна своими брендами чая и кофе, включая Greenfield и Tess.

«[Принято] решение о снятии запрета принято на основе предоставленных компанией доказательств эффективности проведенных корректирующих мероприятий. И стабильности производственных процессов», — отмечается в сообщении Минздрава Белоруссии.

Ранее были выявлены проблемы с качеством некоторых видов чая, что привело к временному запрету на ввоз и продажу продукции «Орими», передает «Царьград». Однако после того, как компания предприняла необходимые меры для обеспечения безопасности своей продукции, ограничения были отменены. Российский Роспотребнадзор также подтвердил отсутствие микробиологических нарушений в продукции «Орими» в текущем году.

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Запрет на ввоз продукции российской компании «Орими» в Белоруссию снят с 19 апреля, как сообщает Минздрав республики. Компания «Орими» известна своими брендами чая и кофе, включая Greenfield и Tess. «[Принято] решение о снятии запрета принято на основе предоставленных компанией доказательств эффективности проведенных корректирующих мероприятий. И стабильности производственных процессов», — отмечается в сообщении Минздрава Белоруссии. Ранее были выявлены проблемы с качеством некоторых видов чая, что привело к временному запрету на ввоз и продажу продукции «Орими», передает «Царьград». Однако после того, как компания предприняла необходимые меры для обеспечения безопасности своей продукции, ограничения были отменены. Российский Роспотребнадзор также подтвердил отсутствие микробиологических нарушений в продукции «Орими» в текущем году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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