Белоруссия сняла запрет на ввоз из России чая Greenfield и кофе Jardin

Запрет на ввоз продукции российской компании «Орими» в Белоруссию снят с 19 апреля, как сообщает Минздрав республики. Компания «Орими» известна своими брендами чая и кофе, включая Greenfield и Tess.
«[Принято] решение о снятии запрета принято на основе предоставленных компанией доказательств эффективности проведенных корректирующих мероприятий. И стабильности производственных процессов», —
Ранее были выявлены проблемы с качеством некоторых видов чая, что привело к временному запрету на ввоз и продажу продукции «Орими», передает «Царьград». Однако после того, как компания предприняла необходимые меры для обеспечения безопасности своей продукции, ограничения были отменены. Российский Роспотребнадзор также подтвердил отсутствие микробиологических нарушений в продукции «Орими» в текущем году.
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