20 апреля 2024
19 апреля 2024

В пермской деревне из-за сильного ветра огонь охватил траву и тюки сена

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, огонь
Огонь с травы перекинулся на тюки сена и бесхозные строения (архивное фото) Фото:

В деревне Трифаново Пермского края из-за неосторожного обращения с огнем загорелись трава и тюки сена. Местный житель пытался самостоятельно потушить пожар, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Мужчина, увидев возгорание, попытался самостоятельно потушить огонь, но из-за сильного ветра он быстро распространился на бесхозные строения и тюки сена. Пожар удалось потушить на площади 0,6 гектаров и не допустить распространения огня на жилые дома», — сообщили в telegram-канале ведомства.

В тушении пожара были задействованы 16 человек и семь единиц техники. Пострадавших нет. В МЧС напоминают, что нельзя сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву. Следует соблюдать осторожность при использовании печей и бань, а также иметь дома и во дворе первичные средства пожаротушения.

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В деревне Трифаново Пермского края из-за неосторожного обращения с огнем загорелись трава и тюки сена. Местный житель пытался самостоятельно потушить пожар, но из-за сильного ветра огонь быстро распространился, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России. «Мужчина, увидев возгорание, попытался самостоятельно потушить огонь, но из-за сильного ветра он быстро распространился на бесхозные строения и тюки сена. Пожар удалось потушить на площади 0,6 гектаров и не допустить распространения огня на жилые дома», — сообщили в telegram-канале ведомства. В тушении пожара были задействованы 16 человек и семь единиц техники. Пострадавших нет. В МЧС напоминают, что нельзя сжигать собранный после уборки мусор и сухую траву. Следует соблюдать осторожность при использовании печей и бань, а также иметь дома и во дворе первичные средства пожаротушения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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