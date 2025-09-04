Пермский фитнес-клуб накажут за спам

В УФАС поступила жалоба от пермяка, получившего рекламу фитнес-клуба «Спортхолл» через мессенджер. Приложенные к обращению скриншоты подтвердили факт рассылки.
«Согласно действующему законодательству о рекламе, запрещается распространение рекламных материалов, в том числе через мессенджеры, без согласия получателя. В заявлении мужчина отметил, что не давал разрешения на получение подобных сообщений от фитнес-клуба», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «Вконтакте».
В ходе проверки установлено, что рассылку спама осуществляло ООО «Компания Грейт». По итогам рассмотрения дела Пермское УФАС признало действия организации нарушением требований законодательства о рекламе. Ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
