Пермский фитнес-клуб накажут за спам

УФАС: пермскому фитнес-клубу грозит штраф до полумиллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина не давал разрешения на получение подобных сообщений
Мужчина не давал разрешения на получение подобных сообщений Фото:

В УФАС поступила жалоба от пермяка, получившего рекламу фитнес-клуба «Спортхолл» через мессенджер. Приложенные к обращению скриншоты подтвердили факт рассылки.

«Согласно действующему законодательству о рекламе, запрещается распространение рекламных материалов, в том числе через мессенджеры, без согласия получателя. В заявлении мужчина отметил, что не давал разрешения на получение подобных сообщений от фитнес-клуба», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «Вконтакте». 

В ходе проверки установлено, что рассылку спама осуществляло ООО «Компания Грейт». По итогам рассмотрения дела Пермское УФАС признало действия организации нарушением требований законодательства о рекламе. Ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В УФАС поступила жалоба от пермяка, получившего рекламу фитнес-клуба «Спортхолл» через мессенджер. Приложенные к обращению скриншоты подтвердили факт рассылки. «Согласно действующему законодательству о рекламе, запрещается распространение рекламных материалов, в том числе через мессенджеры, без согласия получателя. В заявлении мужчина отметил, что не давал разрешения на получение подобных сообщений от фитнес-клуба», — сообщает Пермское УФАС в соцсети «Вконтакте».  В ходе проверки установлено, что рассылку спама осуществляло ООО «Компания Грейт». По итогам рассмотрения дела Пермское УФАС признало действия организации нарушением требований законодательства о рекламе. Ей грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...