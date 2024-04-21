Жители Березников призвали власти разобраться с грязью и крысами в опасных домах

Березниковцы отмечают, что расселенные дома стали источником антисанитарии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители города Березники Пермского края вновь обратили внимание местных властей на расселенные дома. По мнению горожан, они стали «источником повышенной опасности» для детей, поскольку жилое здание соседствует с расселенным. Кроме того, на прилегающей к ним территории царит «грязь, разруха и антисанитария», сообщается в паблике «Подслушано Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Дом №47 на Советском проспекте, можно сказать, примыкает к жилому дому со всеми его „красотами“: мусор, грязь, разруха, антисанитария (крысы, мыши). Здание — источник повышенной опасности, так как там постоянно лазят дети. Единственный проезд к оставшемуся жилому дому, расположенному рядом, тоже захламлен, по нему не возможно проехать. Администрация города, обратите уже наконец — то внимание — это не где-то на окраине города это почти в центр Березников!» — обращают внимание мэрии на проблему горожане. Уточняется, что указанный расселенный дом соседствует с жилым домом № 62 по улице Льва Толстого. URA.RU направило запрос в администрацию Березников, ответ на него ожидается.

В 2023 году березниковцы призывали мэрию ограничить доступ несовершеннолетних в опасные дома. В ответ на это администрация города заявила, что взять под контроль все расселенные дома не представляется возможным. После этого горожане составили петицию, адресованную губернатору Дмитрию Махонину с просьбой разобраться в проблеме.

Березниковцы недовольны грязью и антисанитарией возле расселенного дома на проспекте Советском «Жилнадзор Березники», «ВКонтакте»