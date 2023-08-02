Жители Березников обратились к губернатору из-за опасных домов

03 августа 2023 в 11:57 Размер текста - 17 +

Жильцы просят губернатора навести порядок в городе с аварийными домами Фото: Сергей Русанов © URA.RU В городе Березники Пермского края жильцы многоквартирных домов по улицам Тельмана и Ленина обратились к губернатору края. Горожане пояснили, что им «оставили разруху» после частичного расселения домов. Видео с возмущенными горожанами, которые составили коллективную петицию на имя Дмитрия Махонина, размещено в паблике «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Наведите порядок. Мы больше ничего не просим. Если вы людей оставили, так наведите порядок. Детям же все интересно, они не понимают, что нельзя туда [в расселенные дома] лезть. И где гарантия, что не упадет им что-о на голову, что их кто-то не обидит? Потому что, нормальные люди туда не пойдут», — жалуется одна из женщин. В паблике уточнятся, что на проблему обратили внимание жильцы домов №22 и №10 по улицам Ленина и Тельмана, чьи дома по соседству расселены. Горожане обеспокоены за своих детей и внуков, которые играют в опасных строениях. В расселенном жилье обитают «мародеры, наркоманы, бродячие собаки, крысы, клопы и тараканы». Из домов доносится зловонный запах, периодически возникают пожары. Одна из жительниц объясняет, что пробовала обратиться к мэру Березников Алексею Казаченко, но он «никак не принимает». Другая сетует, что уже обращалась к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой разобраться в проблеме. «Махонин дал им [городским властям] поручение разобраться с нашим конкретно домом, и все — тишина», — говорит горожанка. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу главы Прикамья, там пояснили, что подготовят ответ в ближайшее время. URA.RU рассказывало, что в аварийных домах в Березниках, которые были расселены, проводят свой досуг дети. Они свободно попадают внутрь опасных строений, поскольку дома никем не охраняются. Местные власти признавали, что не могут одновременно обеспечить охрану нескольких десятков аварийных домов в городе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В городе Березники Пермского края жильцы многоквартирных домов по улицам Тельмана и Ленина обратились к губернатору края. Горожане пояснили, что им «оставили разруху» после частичного расселения домов. Видео с возмущенными горожанами, которые составили коллективную петицию на имя Дмитрия Махонина, размещено в паблике «Город Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Наведите порядок. Мы больше ничего не просим. Если вы людей оставили, так наведите порядок. Детям же все интересно, они не понимают, что нельзя туда [в расселенные дома] лезть. И где гарантия, что не упадет им что-о на голову, что их кто-то не обидит? Потому что, нормальные люди туда не пойдут», — жалуется одна из женщин. В паблике уточнятся, что на проблему обратили внимание жильцы домов №22 и №10 по улицам Ленина и Тельмана, чьи дома по соседству расселены. Горожане обеспокоены за своих детей и внуков, которые играют в опасных строениях. В расселенном жилье обитают «мародеры, наркоманы, бродячие собаки, крысы, клопы и тараканы». Из домов доносится зловонный запах, периодически возникают пожары. Одна из жительниц объясняет, что пробовала обратиться к мэру Березников Алексею Казаченко, но он «никак не принимает». Другая сетует, что уже обращалась к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой разобраться в проблеме. «Махонин дал им [городским властям] поручение разобраться с нашим конкретно домом, и все — тишина», — говорит горожанка. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу главы Прикамья, там пояснили, что подготовят ответ в ближайшее время. URA.RU рассказывало, что в аварийных домах в Березниках, которые были расселены, проводят свой досуг дети. Они свободно попадают внутрь опасных строений, поскольку дома никем не охраняются. Местные власти признавали, что не могут одновременно обеспечить охрану нескольких десятков аварийных домов в городе.