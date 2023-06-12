Власти Березников не могут ограничить доступ детей в опасные дома

13 июня 2023 в 17:18 Размер текста - 17 +

Сотрудники частной охранной фирмы не могут уследить за всеми домами в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аварийные дома в Березниках Пермский края свободно посещают дети, поскольку охранная организация не обеспечивает наблюдение за строениями в постоянном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Сейчас частное охранное предприятие патрулирует 70 домов в городе, которые власти уже расселили. «Охрану домов, признанных аварийными, осуществляет ООО ОП „Альфа-Березники“ методом патрулирования. Постоянное присутствие охраны на объекте обеспечить невозможно, так как под охраной находятся одновременно 70 домов. Группа быстрого реагирования также выезжает по сигналам жителей», — отметили в пресс-службе администрации Березников. Власти просят жителей сообщать о присутствии подростков в таких домах в мэрию. На опасные строения обратили внимание жители города. В соцсети «ВКонтакте» они сообщили, что дети проводят свой досуг в разрушающихся зданиях, что может угрожать их жизни и здоровью. По словам очевидцев, подростки свободно попадают внутрь аварийных домов, поскольку они никем не охраняются.

Аварийные дома в Березниках Пермский края свободно посещают дети, поскольку охранная организация не обеспечивает наблюдение за строениями в постоянном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Сейчас частное охранное предприятие патрулирует 70 домов в городе, которые власти уже расселили. «Охрану домов, признанных аварийными, осуществляет ООО ОП „Альфа-Березники“ методом патрулирования. Постоянное присутствие охраны на объекте обеспечить невозможно, так как под охраной находятся одновременно 70 домов. Группа быстрого реагирования также выезжает по сигналам жителей», — отметили в пресс-службе администрации Березников. Власти просят жителей сообщать о присутствии подростков в таких домах в мэрию. На опасные строения обратили внимание жители города. В соцсети «ВКонтакте» они сообщили, что дети проводят свой досуг в разрушающихся зданиях, что может угрожать их жизни и здоровью. По словам очевидцев, подростки свободно попадают внутрь аварийных домов, поскольку они никем не охраняются.