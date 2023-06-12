12 июня 2023

Власти Березников не могут ограничить доступ детей в опасные дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийные дома, подлежащие сносу. Челябинск, аварийный дом, недвижимость, здание, руины, реновация, разруха, дом, жилье
Сотрудники частной охранной фирмы не могут уследить за всеми домами в городе Фото:

Аварийные дома в Березниках Пермский края свободно посещают дети, поскольку охранная организация не обеспечивает наблюдение за строениями в постоянном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Сейчас частное охранное предприятие патрулирует 70 домов в городе, которые власти уже расселили.

«Охрану домов, признанных аварийными, осуществляет ООО ОП „Альфа-Березники“ методом патрулирования. Постоянное присутствие охраны на объекте обеспечить невозможно, так как под охраной находятся одновременно 70 домов. Группа быстрого реагирования также выезжает по сигналам жителей», — отметили в пресс-службе администрации Березников. Власти просят жителей сообщать о присутствии подростков в таких домах в мэрию.

На опасные строения обратили внимание жители города. В соцсети «ВКонтакте» они сообщили, что дети проводят свой досуг в разрушающихся зданиях, что может угрожать их жизни и здоровью. По словам очевидцев, подростки свободно попадают внутрь аварийных домов, поскольку они никем не охраняются.

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Аварийные дома в Березниках Пермский края свободно посещают дети, поскольку охранная организация не обеспечивает наблюдение за строениями в постоянном режиме. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации города. Сейчас частное охранное предприятие патрулирует 70 домов в городе, которые власти уже расселили. «Охрану домов, признанных аварийными, осуществляет ООО ОП „Альфа-Березники“ методом патрулирования. Постоянное присутствие охраны на объекте обеспечить невозможно, так как под охраной находятся одновременно 70 домов. Группа быстрого реагирования также выезжает по сигналам жителей», — отметили в пресс-службе администрации Березников. Власти просят жителей сообщать о присутствии подростков в таких домах в мэрию. На опасные строения обратили внимание жители города. В соцсети «ВКонтакте» они сообщили, что дети проводят свой досуг в разрушающихся зданиях, что может угрожать их жизни и здоровью. По словам очевидцев, подростки свободно попадают внутрь аварийных домов, поскольку они никем не охраняются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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