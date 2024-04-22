В Златоусте отключат тепло в домах

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Отопительный сезон в Златоусте завершен Фото:

В Златоусте (Челябинская область) завершается отопительный сезон. Постановление о завершении отопительного сезона с 22 апреля подписал глава города Максим Пекарский, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Организациям, эксплуатирующим системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд и объекты социальной сферы, необходимо обеспечить проведение необходимых мероприятий по переходу системы теплоснабжения на летнюю схему. Исключения — детские дошкольные учреждения и стационарные помещения учреждений здравоохранения. Они отключаются по согласованию с теплоснабжающей организацией», — сообщили в пресс-службе.

Так же с 22 завершился отопительный сезон в Миассе. С 19 апреля — в Магнитогорске. Власти Челябинска заявили о продлении отопительного сезона в связи с предстоящим похолоданием.

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В Златоусте (Челябинская область) завершается отопительный сезон. Постановление о завершении отопительного сезона с 22 апреля подписал глава города Максим Пекарский, сообщили в пресс-службе мэрии. «Организациям, эксплуатирующим системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд и объекты социальной сферы, необходимо обеспечить проведение необходимых мероприятий по переходу системы теплоснабжения на летнюю схему. Исключения — детские дошкольные учреждения и стационарные помещения учреждений здравоохранения. Они отключаются по согласованию с теплоснабжающей организацией», — сообщили в пресс-службе. Так же с 22 завершился отопительный сезон в Миассе. С 19 апреля — в Магнитогорске. Власти Челябинска заявили о продлении отопительного сезона в связи с предстоящим похолоданием.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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