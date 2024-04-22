В Златоусте отключат тепло в домах

В Златоусте (Челябинская область) завершается отопительный сезон. Постановление о завершении отопительного сезона с 22 апреля подписал глава города Максим Пекарский, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Организациям, эксплуатирующим системы коммунальной инфраструктуры, жилищный фонд и объекты социальной сферы, необходимо обеспечить проведение необходимых мероприятий по переходу системы теплоснабжения на летнюю схему. Исключения — детские дошкольные учреждения и стационарные помещения учреждений здравоохранения. Они отключаются по согласованию с теплоснабжающей организацией», — сообщили в пресс-службе.
Так же с 22 завершился отопительный сезон в Миассе. С 19 апреля — в Магнитогорске. Власти Челябинска заявили о продлении отопительного сезона в связи с предстоящим похолоданием.
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