В Миассе завершили отопительный сезон

В Миассе (Челябинская область) 22 апреля завершили отопительный сезон. Об этом на аппаратном совещании заявил глава города Егор Ковальчук.
«Ввиду установившихся положительных температур воздуха принято решение об окончании отопительного сезона с сегодняшнего дня. Напомню, это решение принимается после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура превышала 8 градусов. Прошу всех отнестись с пониманием», — заявил Ковальчук.
Также принято решение о завершении отопительного сезона в Магнитогорске. В Челябинске ввиду предстоящего понижения температуры воздуха на текущей неделе решено продлить отопительный сезон.
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