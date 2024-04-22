В Миассе завершили отопительный сезон

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Клипарт. Магнитогорск, отопление, тариф, радиаторы
В Миассе отопительный сезон решили не продлевать Фото:

В Миассе (Челябинская область) 22 апреля завершили отопительный сезон. Об этом на аппаратном совещании заявил глава города Егор Ковальчук.

«Ввиду установившихся положительных температур воздуха принято решение об окончании отопительного сезона с сегодняшнего дня. Напомню, это решение принимается после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура превышала 8 градусов. Прошу всех отнестись с пониманием», — заявил Ковальчук.

Также принято решение о завершении отопительного сезона в Магнитогорске. В Челябинске ввиду предстоящего понижения температуры воздуха на текущей неделе решено продлить отопительный сезон.

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В Миассе (Челябинская область) 22 апреля завершили отопительный сезон. Об этом на аппаратном совещании заявил глава города Егор Ковальчук. «Ввиду установившихся положительных температур воздуха принято решение об окончании отопительного сезона с сегодняшнего дня. Напомню, это решение принимается после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура превышала 8 градусов. Прошу всех отнестись с пониманием», — заявил Ковальчук. Также принято решение о завершении отопительного сезона в Магнитогорске. В Челябинске ввиду предстоящего понижения температуры воздуха на текущей неделе решено продлить отопительный сезон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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