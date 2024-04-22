В Миассе завершили отопительный сезон

22 апреля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

В Миассе отопительный сезон решили не продлевать Фото: Илья Московец © URA.RU В Миассе (Челябинская область) 22 апреля завершили отопительный сезон. Об этом на аппаратном совещании заявил глава города Егор Ковальчук. «Ввиду установившихся положительных температур воздуха принято решение об окончании отопительного сезона с сегодняшнего дня. Напомню, это решение принимается после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура превышала 8 градусов. Прошу всех отнестись с пониманием», — заявил Ковальчук. Также принято решение о завершении отопительного сезона в Магнитогорске. В Челябинске ввиду предстоящего понижения температуры воздуха на текущей неделе решено продлить отопительный сезон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Миассе (Челябинская область) 22 апреля завершили отопительный сезон. Об этом на аппаратном совещании заявил глава города Егор Ковальчук. «Ввиду установившихся положительных температур воздуха принято решение об окончании отопительного сезона с сегодняшнего дня. Напомню, это решение принимается после окончания пятидневного периода, когда среднесуточная температура превышала 8 градусов. Прошу всех отнестись с пониманием», — заявил Ковальчук. Также принято решение о завершении отопительного сезона в Магнитогорске. В Челябинске ввиду предстоящего понижения температуры воздуха на текущей неделе решено продлить отопительный сезон.