В центре Перми на время репетиций Парада Победы перекроют часть улицы

Генеральные репетиции парада пройдут в Перми 4 и 7 мая Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре Перми 4 и 7 мая перекроют для движения транспорта Октябрьскую площадь. Там пройдут генеральные репетиции Парада Победы.

«Они пройдут 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00. В это время движение всех видов автомобильного транспорта в районе площади будет запрещено. Во время репетиций на открытых площадках организаторам необходимо добиться согласованности действий в ходе построения военнослужащих и проезда военной техники», — сообщается на сайте мэрии Перми.

Репетиции к праздничному параду уже проводятся на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Военнослужащие и курсанты работают над чеканкой своего шага и тренируются маршировать ровным строем.

Парад Победы на Октябрьской площади в Перми 9 мая традиционно смогут посмотреть зрители, для которых будут установлены специальные трибуны. В первых рядах организуют сидячие места для ветеранов. Также парад будут транслироваться в режиме онлайн.