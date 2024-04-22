В центре Перми на время репетиций Парада Победы перекроют часть улицы

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Парад Победы. Пермь, знаменная группа, знамя победы, военный парад
Генеральные репетиции парада пройдут в Перми 4 и 7 мая Фото:

В центре Перми 4 и 7 мая перекроют для движения транспорта Октябрьскую площадь. Там пройдут генеральные репетиции Парада Победы.

«Они пройдут 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00. В это время движение всех видов автомобильного транспорта в районе площади будет запрещено. Во время репетиций на открытых площадках организаторам необходимо добиться согласованности действий в ходе построения военнослужащих и проезда военной техники», — сообщается на сайте мэрии Перми.

Репетиции к праздничному параду уже проводятся на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Военнослужащие и курсанты работают над чеканкой своего шага и тренируются маршировать ровным строем.

Парад Победы на Октябрьской площади в Перми 9 мая традиционно смогут посмотреть зрители, для которых будут установлены специальные трибуны. В первых рядах организуют сидячие места для ветеранов. Также парад будут транслироваться в режиме онлайн.

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В центре Перми 4 и 7 мая перекроют для движения транспорта Октябрьскую площадь. Там пройдут генеральные репетиции Парада Победы. «Они пройдут 4 мая с 10:00 до 15:00 и 7 мая с 19:00 до 23:00. В это время движение всех видов автомобильного транспорта в районе площади будет запрещено. Во время репетиций на открытых площадках организаторам необходимо добиться согласованности действий в ходе построения военнослужащих и проезда военной техники», — сообщается на сайте мэрии Перми. Репетиции к праздничному параду уже проводятся на плацу Пермского военного института войск национальной гвардии РФ. Военнослужащие и курсанты работают над чеканкой своего шага и тренируются маршировать ровным строем. Парад Победы на Октябрьской площади в Перми 9 мая традиционно смогут посмотреть зрители, для которых будут установлены специальные трибуны. В первых рядах организуют сидячие места для ветеранов. Также парад будут транслироваться в режиме онлайн.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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