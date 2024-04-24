На пермских заправках подорожал бензин

В Пермском крае с 16 по 22 апреля 2024 года выросли цены на бензин. В среднем литр стал стоить дороже на 3 копейки, сообщили в пресс-службе Росстата.
«За период с 16 по 22 апреля 2024 г. рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 47 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае бензин АИ-92 подорожал на 2 копейки, АИ-95 — на 3 копейки, АИ-98 остался без изменений. Стоимость литра составляет 50,94; 55,46; 69,94 рубля соответственно», — сказано в сообщении.
Уточняется, что также выросли цены на дизельное топливо. За неделю оно подорожало также на 3 копейки. Стоимость литра топлива на пермских заправках составляет 65,52 рубля. Аналитики отмечают, что в Пермском крае цены на бензин и дизельное топливо самые высокие в Приволжском федеральном округе.
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В Пермском крае с 16 по 22 апреля 2024 года выросли цены на бензин. В среднем литр стал стоить дороже на 3 копейки, сообщили в пресс-службе Росстата. «За период с 16 по 22 апреля 2024 г. рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в 47 субъектах Российской Федерации. В Пермском крае бензин АИ-92 подорожал на 2 копейки, АИ-95 — на 3 копейки, АИ-98 остался без изменений. Стоимость литра составляет 50,94; 55,46; 69,94 рубля соответственно», — сказано в сообщении. Уточняется, что также выросли цены на дизельное топливо. За неделю оно подорожало также на 3 копейки. Стоимость литра топлива на пермских заправках составляет 65,52 рубля. Аналитики отмечают, что в Пермском крае цены на бензин и дизельное топливо самые высокие в Приволжском федеральном округе.