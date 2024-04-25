Челябинский экс-губернатор Дубровский не хочет менять финансового управляющего

25 апреля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Экс-губернатор опротестовал решение суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский, признанный банкротом, опротестовал решение суда, согласно которому ему могут сменить финансового управляющего. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Арбитражный суд Уральского рассмотрел материалы кассационной жалобы Дубровского Бориса Александровича на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по вопросу об утверждении финансового управляющего. Принять кассационную жалобу к производству», — говорится в документах. Жалоба будет рассмотрена 19 июня. На смене финансового управляющего настаивает конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка. Экс-губернатор признан банкротом из-за долгов перед «Монтажником» и Соломка действует как представитель кредитора. По ее мнению, назначение для Дубровского финуправляющим Александра Карматских было проведено с нарушением. Сначала Соломка пыталась оспорить это решение в арбитражном суде Челябинской области, но ей в удовлетворении ходатайства отказали. Соломке удалось добиться пересмотра решения в апелляционном суде. Нового финуправляющего для Дубровского должны назначить 21 мая. «Монтажник» значился одним из главных активов семьи Дубровских. Компания Дубровские купили в 2017 году, когда глава семьи руководил регионом. Уже после отставки Дубровского «Монтажник» признали банкротом. Также признан финансово несостоятельным сын экс-губернатора Александр Дубровский. Дубровский-старший находится за границей. Представители его семьи со СМИ не общаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский экс-губернатор Борис Дубровский, признанный банкротом, опротестовал решение суда, согласно которому ему могут сменить финансового управляющего. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражных дел. «Арбитражный суд Уральского рассмотрел материалы кассационной жалобы Дубровского Бориса Александровича на постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда по вопросу об утверждении финансового управляющего. Принять кассационную жалобу к производству», — говорится в документах. Жалоба будет рассмотрена 19 июня. На смене финансового управляющего настаивает конкурсный управляющий ПО «Монтажник» Елена Соломка. Экс-губернатор признан банкротом из-за долгов перед «Монтажником» и Соломка действует как представитель кредитора. По ее мнению, назначение для Дубровского финуправляющим Александра Карматских было проведено с нарушением. Сначала Соломка пыталась оспорить это решение в арбитражном суде Челябинской области, но ей в удовлетворении ходатайства отказали. Соломке удалось добиться пересмотра решения в апелляционном суде. Нового финуправляющего для Дубровского должны назначить 21 мая. «Монтажник» значился одним из главных активов семьи Дубровских. Компания Дубровские купили в 2017 году, когда глава семьи руководил регионом. Уже после отставки Дубровского «Монтажник» признали банкротом. Также признан финансово несостоятельным сын экс-губернатора Александр Дубровский. Дубровский-старший находится за границей. Представители его семьи со СМИ не общаются.