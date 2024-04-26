Зеленский: Украина формирует новые бригады ВСУ для усиления позиций

26 апреля 2024 в 21:57 Размер текста - 17 +

Новые бригады ВСУ нуждаются в поддержке, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В настоящее время формируются новые бригады ВСУ, чтобы укрепить позиции украинской армии на фронте. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «В данный момент мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что эти бригады нуждаются в поддержке, аналогичной той, что имеется у уже действующих на передовой подразделений. Украинская делегация на встрече с союзниками поделятся всеми подробностями об этом. По мнению Зеленского, даже самые опытные воины не могут изменить ход конфликта без достаточного количества оружия. Военные ВСУ 26 апреля покинули позиции в одном из самых укрепленных районов на территории ДНР. Это произошло из-за натиска со стороны российской авиации. В данный момент украинские солдаты укрепляют линию обороны, создавая разветвленную систему окопов под Белогоровкой в Донбассе, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящее время формируются новые бригады ВСУ, чтобы укрепить позиции украинской армии на фронте. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский. «В данный момент мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что эти бригады нуждаются в поддержке, аналогичной той, что имеется у уже действующих на передовой подразделений. Украинская делегация на встрече с союзниками поделятся всеми подробностями об этом. По мнению Зеленского, даже самые опытные воины не могут изменить ход конфликта без достаточного количества оружия. Военные ВСУ 26 апреля покинули позиции в одном из самых укрепленных районов на территории ДНР. Это произошло из-за натиска со стороны российской авиации. В данный момент украинские солдаты укрепляют линию обороны, создавая разветвленную систему окопов под Белогоровкой в Донбассе, передает RT.