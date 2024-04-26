Подпольщики сообщили об ударе по станции в Балаклее время выгрузки сил ВСУ

Подпольщики сообщили об ударе по станции в Балаклее во время выгрузки сил ВСУ

26 апреля 2024 в 09:27 Размер текста - 17 +

Российская авиация ударила по Балаклее, подконтрольной Украине, передает Сергей Лебедев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные ударили по железнодорожной станции в городе Балаклея (Харьковская область), который сейчас находится под украинским контролем. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Удар был нанесен по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом ВСУ, стали разгружаться, и прилет», — рассказал Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что атака была произведена еще накануне. Подпольщик не уточняет, сколько украинских военных было поражено, но он отмечает, что на месте происшествия было замечено множество машин скорой помощи. При этом в Минобороны РФ пока не прокомментировали удар по Балаклее. Подпольщики николаевского направления периодически сообщают об атаках сил ВС РФ по позициям ВСУ в Харьковской области. Неделей ранее представители подполья рассказали, что российские солдаты уничтожили телевышку в Харькове. Тогда весь город остался без телевидения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные ударили по железнодорожной станции в городе Балаклея (Харьковская область), который сейчас находится под украинским контролем. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «Удар был нанесен по ж/д станции Балаклеи. Приехал поезд с личным составом ВСУ, стали разгружаться, и прилет», — рассказал Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что атака была произведена еще накануне. Подпольщик не уточняет, сколько украинских военных было поражено, но он отмечает, что на месте происшествия было замечено множество машин скорой помощи. При этом в Минобороны РФ пока не прокомментировали удар по Балаклее. Подпольщики николаевского направления периодически сообщают об атаках сил ВС РФ по позициям ВСУ в Харьковской области. Неделей ранее представители подполья рассказали, что российские солдаты уничтожили телевышку в Харькове. Тогда весь город остался без телевидения.