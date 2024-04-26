ВСУ оставили укрепленные позиции в ДНР: карта спецоперации 26 апреля

Советник главы ДНР: ВСУ оставили укрепленные позиции в Красногоровке

26 апреля 2024 в 10:01 Размер текста - 17 +

Российские военные заняли наиболее укрепленный украинский район в ДНР Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украиские солдаты оставили позиции в районе одного из наиболее укрепленных участков в ДНР. ВСУ не выдержали натиска российской авиации в Красногоровке на авдеевском направлении. Интерактивная карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU. Авдеевское направление Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выдержали натиска российских ВКС в районе Красногоровки. Считается, что там был размещен один из наиболее укрепленных украинских районов. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, российские военные подавляют украинские силы с нескольких направлений. Российские военкоры передают, что ВСУ продолжают терять рубеж за рубежом: после сдачи Очеретино, бегства из Новобахмутовки и оперативного кризиса в Новокалиново украинцы лишаются Красногоровки. Донецкое и южнодонецкое направления Российские солдаты из группировки «Восток» уничтожили несколько зарубежных бронетранспортеров. Удар был нанесен при помощи артиллерийской установки артиллерийских установок. Помимо этого был поражен участок дислокации украинских сил. Запорожское направление Российские подразделениями БПЛА обнаружили пехоту ВСУ в разрушенных домах. Удар был нанесен при помощи танков Т-90М. На данном направлении расчеты комплексов ПВО группировки «Днепр» также обеспечивают защиту ВС РФ. В свою очередь ночью ВСУ ударили по российским позициям в Токмаке, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Харьковская область Российские военные ударили по железнодорожной станции в городе Балаклея (Харьковская область), который сейчас находится под украинским контролем. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что есть раненые среди украинских военных. Легенда карты Карта URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украиские солдаты оставили позиции в районе одного из наиболее укрепленных участков в ДНР. ВСУ не выдержали натиска российской авиации в Красногоровке на авдеевском направлении. Интерактивная карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выдержали натиска российских ВКС в районе Красногоровки. Считается, что там был размещен один из наиболее укрепленных украинских районов. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, российские военные подавляют украинские силы с нескольких направлений. Российские военкоры передают, что ВСУ продолжают терять рубеж за рубежом: после сдачи Очеретино, бегства из Новобахмутовки и оперативного кризиса в Новокалиново украинцы лишаются Красногоровки. Российские солдаты из группировки «Восток» уничтожили несколько зарубежных бронетранспортеров. Удар был нанесен при помощи артиллерийской установки артиллерийских установок. Помимо этого был поражен участок дислокации украинских сил. Российские подразделениями БПЛА обнаружили пехоту ВСУ в разрушенных домах. Удар был нанесен при помощи танков Т-90М. На данном направлении расчеты комплексов ПВО группировки «Днепр» также обеспечивают защиту ВС РФ. В свою очередь ночью ВСУ ударили по российским позициям в Токмаке, рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российские военные ударили по железнодорожной станции в городе Балаклея (Харьковская область), который сейчас находится под украинским контролем. Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что есть раненые среди украинских военных.