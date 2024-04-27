Свердловчане добились федеральных миллионов на парки, но дадут их не всем

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Виды Екатеринбурга, сквер, парк, прохожие, отдых
В голосовании за объекты благоустройства проголосовали больше миллиона свердловчан Фото:

Свердловская область выполнила федеральный показатель по числу жителей, проголосовавших за объекты благоустройства в важном конкурсе. Это значит, что регион получит федеральное финансирование на парки и скверы. По данным URA.RU, к утру 27 апреля показатель превысил 100%.

Из 55 муниципалитетов установленного KPI достигли 52. Близок к его выполнению Артинский городской округ (88%), в красной зоне находятся Екатеринбург (69%) и Дегтярск (44%). Впереди есть еще три дня голосования. Рассчитывать на ремонт парков и скверов на федеральные деньги смогут только те города, которые выполнили KPI.

Как ранее сообщало URA.RU, голосование проходит в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Критерий, по которому определяют победителей — 30% проголосовавших от общего числа жителей старше 14 лет. В голосовании в общей сложности приняли участие больше миллиона свердловчан. С круглой цифрой жителей региона даже поздравил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

В Екатеринбурге, чтобы поднять активность горожан, власти придумывают нестандартные ходы. Например, в общественном транспорте и торговых центрах появились призывы мэра Алексея Орлова поучаствовать в голосовании.

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Свердловская область выполнила федеральный показатель по числу жителей, проголосовавших за объекты благоустройства в важном конкурсе. Это значит, что регион получит федеральное финансирование на парки и скверы. По данным URA.RU, к утру 27 апреля показатель превысил 100%. Из 55 муниципалитетов установленного KPI достигли 52. Близок к его выполнению Артинский городской округ (88%), в красной зоне находятся Екатеринбург (69%) и Дегтярск (44%). Впереди есть еще три дня голосования. Рассчитывать на ремонт парков и скверов на федеральные деньги смогут только те города, которые выполнили KPI. Как ранее сообщало URA.RU, голосование проходит в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Критерий, по которому определяют победителей — 30% проголосовавших от общего числа жителей старше 14 лет. В голосовании в общей сложности приняли участие больше миллиона свердловчан. С круглой цифрой жителей региона даже поздравил замминистра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько. В Екатеринбурге, чтобы поднять активность горожан, власти придумывают нестандартные ходы. Например, в общественном транспорте и торговых центрах появились призывы мэра Алексея Орлова поучаствовать в голосовании.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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