27 апреля 2024

В Заречном из-за потерявшего управление лихача пострадал подросток. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, полиция, дпс, гаи, гаи, жезл стоп
Автоинспекторы составили административные материалы на водителя Фото:

В Заречном (Свердловская область) 27 апреля 20-летний водитель потерял управление машиной Hyundai, съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка — у нее диагностировали рассечение ротовой полости, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.

«Водитель, 2004 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, двигаясь со стороны села Косулино в направлении города Арамиль, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева. В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка-пассажир», — сообщили в ведомстве.

На попутном транспорте девушку довезли до ДГКБ № 9 Екатеринбурга. В момент ДТП пострадавшая не была пристегнута ремнем безопасности. На водителя составлен административный материал за езду без знака «молодой водитель», перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, и отсутствие страхового полиса.

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В Заречном (Свердловская область) 27 апреля 20-летний водитель потерял управление машиной Hyundai, съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка — у нее диагностировали рассечение ротовой полости, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Водитель, 2004 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, двигаясь со стороны села Косулино в направлении города Арамиль, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева. В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка-пассажир», — сообщили в ведомстве. На попутном транспорте девушку довезли до ДГКБ № 9 Екатеринбурга. В момент ДТП пострадавшая не была пристегнута ремнем безопасности. На водителя составлен административный материал за езду без знака «молодой водитель», перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, и отсутствие страхового полиса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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