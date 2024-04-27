В Заречном (Свердловская область) 27 апреля 20-летний водитель потерял управление машиной Hyundai, съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка — у нее диагностировали рассечение ротовой полости, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД Свердловской области.
«Водитель, 2004 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, двигаясь со стороны села Косулино в направлении города Арамиль, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева. В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка-пассажир», — сообщили в ведомстве.
На попутном транспорте девушку довезли до ДГКБ № 9 Екатеринбурга. В момент ДТП пострадавшая не была пристегнута ремнем безопасности. На водителя составлен административный материал за езду без знака «молодой водитель», перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, и отсутствие страхового полиса.
Фото предоставлено пресс-службой УГИБДД Свердловской области.
Фото предоставлено пресс-службой УГИБДД Свердловской области.
Фото предоставлено пресс-службой УГИБДД Свердловской области.
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В Заречном (Свердловская область) 27 апреля 20-летний водитель потерял управление машиной Hyundai, съехал с дороги и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка — у нее диагностировали рассечение ротовой полости, сообщили URA.RU в пресс-службе УГИБДД Свердловской области. «Водитель, 2004 года рождения, управляя автомобилем Hyundai, двигаясь со стороны села Косулино в направлении города Арамиль, не обеспечил постоянный контроль за движением своего транспортного средства и допустил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева. В результате ДТП пострадала 17-летняя девушка-пассажир», — сообщили в ведомстве. На попутном транспорте девушку довезли до ДГКБ № 9 Екатеринбурга. В момент ДТП пострадавшая не была пристегнута ремнем безопасности. На водителя составлен административный материал за езду без знака «молодой водитель», перевозку пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности, и отсутствие страхового полиса.