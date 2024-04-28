Киркоров раскрыл, как помог Зеленскому

Киркоров помог Зеленскому начать карьеру в российском шоу-бизнесе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия от 07.10.2016. Филипп Киркоров, киркоров филипп
Филипп Киркоров уверен, что Владимир Зеленский столкнется с последствием своих действий Фото:

Певец Филипп Киркоров поделился историей о том, как он поддержал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в начале его карьеры в российском шоу-бизнесе. Певец рассказал, что лично убедил руководство телевидения дать Зеленскому шанс в качестве ведущего.

«Вот ему хотелось стать звездой шоу-бизнеса, и вот он [заявил]: „Я так хочу в Россию, так хочу что-то сделать“. И я убедил руководство телевидения взять его в ведущие», — заявил Киркоров в интервью программы «Новые русские сенсации». Оно опубликовано на телеканале НТВ.

Киркоров также выразил недоумение по поводу изменений в поведении Зеленского, отметив, что не узнает его. «Я был первым человеком в санкциях [со стороны Зеленского]», — поделился певец, вспоминая о последующих санкциях со стороны Австралии после его поездки в Горловку и Макеевку. Киркоров также уверен, что люди, пытающиеся ему навредить, рано или поздно сталкиваются с последствиями своих действий.

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда российских артистов, под ограничения попали сотни звезд эстрады, которые не согласились поддерживать Украину в конфликте. Киев ввел против артистов персональные экономические и другие ограничительные санкции, передает телеканал 360. В «черный список» попал и Филипп Киркоров. В ответ на санкции певец назвал украинского президента «зайкой»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Певец Филипп Киркоров поделился историей о том, как он поддержал нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в начале его карьеры в российском шоу-бизнесе. Певец рассказал, что лично убедил руководство телевидения дать Зеленскому шанс в качестве ведущего. «Вот ему хотелось стать звездой шоу-бизнеса, и вот он [заявил]: „Я так хочу в Россию, так хочу что-то сделать“. И я убедил руководство телевидения взять его в ведущие», — заявил Киркоров в интервью программы «Новые русские сенсации». Оно опубликовано на телеканале НТВ. Киркоров также выразил недоумение по поводу изменений в поведении Зеленского, отметив, что не узнает его. «Я был первым человеком в санкциях [со стороны Зеленского]», — поделился певец, вспоминая о последующих санкциях со стороны Австралии после его поездки в Горловку и Макеевку. Киркоров также уверен, что люди, пытающиеся ему навредить, рано или поздно сталкиваются с последствиями своих действий. Ранее Зеленский ввел санкции против ряда российских артистов, под ограничения попали сотни звезд эстрады, которые не согласились поддерживать Украину в конфликте. Киев ввел против артистов персональные экономические и другие ограничительные санкции, передает телеканал 360. В «черный список» попал и Филипп Киркоров. В ответ на санкции певец назвал украинского президента «зайкой»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...