Машину потушили и отбуксировали на обочину
Двигавшийся из Магнитогорска в Челябинск микроавтобус вспыхнул на трассе ночью 29 апреля. Как сообщили URA.RU в региональном ГИБДД, обошлось без пострадавших.
«29 апреля в 00:52 часов на четвертом километре автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“, по предварительным данным, при движении произошло возгорание автомобиля „Газель“. Он двигался из Магнитогорска в Челябинск», — прокомментировали в ГИБДД по Челябинской области.
В ведомстве добавили, что пострадавших нет. Автомобиль был потушен и убран на обочину.
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