28 апреля 2024
27 апреля 2024

На трассе под Магнитогорском сгорела «Газель». Видео

На трассе под Магнитогорском потушили вспыхнувшую «Газель»
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Машину потушили и отбуксировали на обочину Фото:

Двигавшийся из Магнитогорска в Челябинск микроавтобус вспыхнул на трассе ночью 29 апреля. Как сообщили URA.RU в региональном ГИБДД, обошлось без пострадавших.

«29 апреля в 00:52 часов на четвертом километре автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“, по предварительным данным, при движении произошло возгорание автомобиля „Газель“. Он двигался из Магнитогорска в Челябинск», — прокомментировали в ГИБДД по Челябинской области.

В ведомстве добавили, что пострадавших нет. Автомобиль был потушен и убран на обочину.

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Двигавшийся из Магнитогорска в Челябинск микроавтобус вспыхнул на трассе ночью 29 апреля. Как сообщили URA.RU в региональном ГИБДД, обошлось без пострадавших. «29 апреля в 00:52 часов на четвертом километре автодороги „Южноуральск-Магнитогорск“, по предварительным данным, при движении произошло возгорание автомобиля „Газель“. Он двигался из Магнитогорска в Челябинск», — прокомментировали в ГИБДД по Челябинской области. В ведомстве добавили, что пострадавших нет. Автомобиль был потушен и убран на обочину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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