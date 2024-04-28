28 апреля 2024

Депутат из ХМАО похвастался уловом крупного окуня-долгожителя. Фото

Депутат из ХМАО Сергей Андрейченко поймал крупного окуня-долгожителя
© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, зимняя рыбалка, улов, окунь, рыба, рыбалка
Депутат из ХМАО Сергей Андрейченко поймал окуня, которому больше 20 лет Фото:

Депутат думы Ханты-Мансийска Сергей Андрейченко поймал крупного окуня весом в два килограмма. По его словам, окуню уже больше 20 лет. Фотографией с уловом Андрейченко поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Сколько же годков такому окуньку?» — поинтересовалась подписчица в комментариях к фото Андрейченко с окунем. Депутат ответил, что возраст рыбы составляет более 20 лет, а вес — два килограмма. В среднем продолжительность жизни окуня составляет около 15 лет.

Заядлым рыбаком себя также называет глава Белоярского района Сергей Маненков. Зимой мэр выловил из проруби гигантскую щуку и несколько окуней на рыбалке в -38 градусов.

Депутат думы Ханты-Мансийска Сергей Андрейченко поймал крупного окуня весом в 2 килограмма
Депутат думы Ханты-Мансийска Сергей Андрейченко поймал крупного окуня весом в 2 килограмма

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Депутат думы Ханты-Мансийска Сергей Андрейченко поймал крупного окуня весом в два килограмма. По его словам, окуню уже больше 20 лет. Фотографией с уловом Андрейченко поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сколько же годков такому окуньку?» — поинтересовалась подписчица в комментариях к фото Андрейченко с окунем. Депутат ответил, что возраст рыбы составляет более 20 лет, а вес — два килограмма. В среднем продолжительность жизни окуня составляет около 15 лет. Заядлым рыбаком себя также называет глава Белоярского района Сергей Маненков. Зимой мэр выловил из проруби гигантскую щуку и несколько окуней на рыбалке в -38 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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