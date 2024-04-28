Депутат думы Ханты-Мансийска Сергей Андрейченко поймал крупного окуня весом в два килограмма. По его словам, окуню уже больше 20 лет. Фотографией с уловом Андрейченко поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Сколько же годков такому окуньку?» — поинтересовалась подписчица в комментариях к фото Андрейченко с окунем. Депутат ответил, что возраст рыбы составляет более 20 лет, а вес — два килограмма. В среднем продолжительность жизни окуня составляет около 15 лет.
Заядлым рыбаком себя также называет глава Белоярского района Сергей Маненков. Зимой мэр выловил из проруби гигантскую щуку и несколько окуней на рыбалке в -38 градусов.
Депутат думы Ханты-Мансийска Сергей Андрейченко поймал крупного окуня весом в 2 килограмма
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Депутат думы Ханты-Мансийска Сергей Андрейченко поймал крупного окуня весом в два килограмма. По его словам, окуню уже больше 20 лет. Фотографией с уловом Андрейченко поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сколько же годков такому окуньку?» — поинтересовалась подписчица в комментариях к фото Андрейченко с окунем. Депутат ответил, что возраст рыбы составляет более 20 лет, а вес — два килограмма. В среднем продолжительность жизни окуня составляет около 15 лет.
Заядлым рыбаком себя также называет глава Белоярского района Сергей Маненков. Зимой мэр выловил из проруби гигантскую щуку и несколько окуней на рыбалке в -38 градусов.