Депутат из ХМАО похвастался уловом крупного окуня-долгожителя. Фото

Депутат из ХМАО Сергей Андрейченко поймал крупного окуня-долгожителя

29 апреля 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Депутат из ХМАО Сергей Андрейченко поймал окуня, которому больше 20 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат думы Ханты-Мансийска Сергей Андрейченко поймал крупного окуня весом в два килограмма. По его словам, окуню уже больше 20 лет. Фотографией с уловом Андрейченко поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сколько же годков такому окуньку?» — поинтересовалась подписчица в комментариях к фото Андрейченко с окунем. Депутат ответил, что возраст рыбы составляет более 20 лет, а вес — два килограмма. В среднем продолжительность жизни окуня составляет около 15 лет.



Заядлым рыбаком себя также называет глава Белоярского района Сергей Маненков. Зимой мэр выловил из проруби гигантскую щуку и несколько окуней на рыбалке в -38 градусов. Депутат думы Ханты-Мансийска Сергей Андрейченко поймал крупного окуня весом в 2 килограмма Фото: страница Андрея Андрейченко в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат думы Ханты-Мансийска Сергей Андрейченко поймал крупного окуня весом в два килограмма. По его словам, окуню уже больше 20 лет. Фотографией с уловом Андрейченко поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Сколько же годков такому окуньку?» — поинтересовалась подписчица в комментариях к фото Андрейченко с окунем. Депутат ответил, что возраст рыбы составляет более 20 лет, а вес — два килограмма. В среднем продолжительность жизни окуня составляет около 15 лет. Заядлым рыбаком себя также называет глава Белоярского района Сергей Маненков. Зимой мэр выловил из проруби гигантскую щуку и несколько окуней на рыбалке в -38 градусов.