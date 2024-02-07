07 февраля 2024

Мэр из ХМАО раздразнил коллег зимней рыбалкой в -38. Видео

Мэр из ХМАО Сергей Маненков поймал огромную щуку на рыбалке в -38
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, рыбак, лунка, удочка, рыбалка
Мэр Белоярского района Сергей Маненков поймал гигантскую щуку в проруби Фото:

Глава Белоярского района Сергей Маненков выловил из проруби гигантскую щуку и несколько окуней на рыбалке в -38 градусов. Так мэр поздравил югорчан с Днем зимней рыбалки, который отмечают 8 февраля.

«Рыбалка помогает мне окунуться в атмосферу дикой природы, чистого воздуха и уединения с друзьями. На рыбалке, как в бане, начальников нет, все равны», — написал Маненков в своем telegram-канале.

Маненков называет себя «заядлым рыбаком» и делится с югорчанами не только крупным уловом, но и уникальными рецептами рыбных блюд. Недавно глава Белоярского района приготовил щуку с картошкой в духовке.

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Глава Белоярского района Сергей Маненков выловил из проруби гигантскую щуку и несколько окуней на рыбалке в -38 градусов. Так мэр поздравил югорчан с Днем зимней рыбалки, который отмечают 8 февраля. «Рыбалка помогает мне окунуться в атмосферу дикой природы, чистого воздуха и уединения с друзьями. На рыбалке, как в бане, начальников нет, все равны», — написал Маненков в своем telegram-канале. Маненков называет себя «заядлым рыбаком» и делится с югорчанами не только крупным уловом, но и уникальными рецептами рыбных блюд. Недавно глава Белоярского района приготовил щуку с картошкой в духовке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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