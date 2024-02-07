Мэр Белоярского района Сергей Маненков поймал гигантскую щуку в проруби
Глава Белоярского района Сергей Маненков выловил из проруби гигантскую щуку и несколько окуней на рыбалке в -38 градусов. Так мэр поздравил югорчан с Днем зимней рыбалки, который отмечают 8 февраля.
«Рыбалка помогает мне окунуться в атмосферу дикой природы, чистого воздуха и уединения с друзьями. На рыбалке, как в бане, начальников нет, все равны», — написал Маненков в своем telegram-канале.
Маненков называет себя «заядлым рыбаком» и делится с югорчанами не только крупным уловом, но и уникальными рецептами рыбных блюд. Недавно глава Белоярского района приготовил щуку с картошкой в духовке.
Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.