В метро Екатеринбурга бабушка напала на парня, певшего хит Shaman. Видео

Екатеринбуржец спел хит «Шамана» в метро и получил от бабушки

30 апреля 2024 в 00:05 Размер текста - 17 +

Бабушка не оценила хит Shaman, который полюбил Екатеринбург Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге фанат певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) залез на мраморный блок и исполнил хит «Я русский», но вместо аплодисментов получил удар от проходящей мимо бабушки. Видео небольшого инцидента появилось в соцсетях. На кадрах, публикуемых в telegram-каналом «Бандитский центр», видно, как парень в яркой одежде и с прической, как у Shaman, танцует и подпевает хиту Люди вокруг смеются, но только не пенсионерка с тростью. Она подошла к артисту и ударила его по ноге. Удар был несильный и вызвал смех у окружающих. В прошлом году 9 мая Shaman выступил в Екатеринбурге с концертом. Он заявлял, что Екатеринбург стал для него уже родным городом и здесь встречают его по-особому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге фанат певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) залез на мраморный блок и исполнил хит «Я русский», но вместо аплодисментов получил удар от проходящей мимо бабушки. Видео небольшого инцидента появилось в соцсетях. На кадрах, публикуемых в telegram-каналом «Бандитский центр», видно, как парень в яркой одежде и с прической, как у Shaman, танцует и подпевает хиту Люди вокруг смеются, но только не пенсионерка с тростью. Она подошла к артисту и ударила его по ноге. Удар был несильный и вызвал смех у окружающих. В прошлом году 9 мая Shaman выступил в Екатеринбурге с концертом. Он заявлял, что Екатеринбург стал для него уже родным городом и здесь встречают его по-особому.