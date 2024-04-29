29 апреля 2024
28 апреля 2024

В метро Екатеринбурга бабушка напала на парня, певшего хит Shaman. Видео

Екатеринбуржец спел хит «Шамана» в метро и получил от бабушки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт Шамана (Shaman). Челябинск , шаман, shaman
Бабушка не оценила хит Shaman, который полюбил Екатеринбург Фото:

На станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге фанат певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) залез на мраморный блок и исполнил хит «Я русский», но вместо аплодисментов получил удар от проходящей мимо бабушки. Видео небольшого инцидента появилось в соцсетях.

На кадрах, публикуемых в telegram-каналом «Бандитский центр», видно, как парень в яркой одежде и с прической, как у Shaman, танцует и подпевает хиту Люди вокруг смеются, но только не пенсионерка с тростью. Она подошла к артисту и ударила его по ноге. Удар был несильный и вызвал смех у окружающих.

В прошлом году 9 мая Shaman выступил в Екатеринбурге с концертом. Он заявлял, что Екатеринбург стал для него уже родным городом и здесь встречают его по-особому.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге фанат певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) залез на мраморный блок и исполнил хит «Я русский», но вместо аплодисментов получил удар от проходящей мимо бабушки. Видео небольшого инцидента появилось в соцсетях. На кадрах, публикуемых в telegram-каналом «Бандитский центр», видно, как парень в яркой одежде и с прической, как у Shaman, танцует и подпевает хиту Люди вокруг смеются, но только не пенсионерка с тростью. Она подошла к артисту и ударила его по ноге. Удар был несильный и вызвал смех у окружающих. В прошлом году 9 мая Shaman выступил в Екатеринбурге с концертом. Он заявлял, что Екатеринбург стал для него уже родным городом и здесь встречают его по-особому.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...