На станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге фанат певца Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов) залез на мраморный блок и исполнил хит «Я русский», но вместо аплодисментов получил удар от проходящей мимо бабушки. Видео небольшого инцидента появилось в соцсетях.
На кадрах, публикуемых в telegram-каналом «Бандитский центр», видно, как парень в яркой одежде и с прической, как у Shaman, танцует и подпевает хиту Люди вокруг смеются, но только не пенсионерка с тростью. Она подошла к артисту и ударила его по ноге. Удар был несильный и вызвал смех у окружающих.
В прошлом году 9 мая Shaman выступил в Екатеринбурге с концертом. Он заявлял, что Екатеринбург стал для него уже родным городом и здесь встречают его по-особому.
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