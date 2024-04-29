Власти ХМАО открыли на ВДНХ выставку трудовых династий по поручению Путина

Власти ХМАО открыли выставку «трудовые династии» на ВДНХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Власти ХМАО по поручению президента России Владимира Путина открыли выставку «Трудовые династии» на ВДНХ в Москве. Это первая выставка в стране на трудовую тематику со времен СССР, сообщается на сайте правительства региона.

«Во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина о создании постоянно действующей выставки, посвященной трудовым династиям, 30 апреля в Москве, в павильоне Выставки достижений народного хозяйства „Рабочий и колхозница“, открылась выставка „Трудовые династии“. Это первая подобная инициатива трудовой тематики, которая была реализована на всероссийском уровне со времен СССР» — сообщается на сайте правительства.

Власти ХМАО открыли выставку трудовых династий на ВДНХ Владимир Андреев

В открытии выставки приняли участие Герой России, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов, губернатор Югры Наталья Комарова, заместитель гендиректора Российского общества «Знание» Георгий Будный и зампредседателя «Югорского землячества» Сергей Барышников. Вдохновителями выставки стала семья Рещиковых, которые уже более 150 лет представляют династию геофизиков.

«Это решение Президента России Владимира Владимировича Путина. Администрация Президента Российской Федерации, правительство Москвы поручение выполнили. Оно основано на предложении Героя Донецкой Народной Республики Артема Жоги, который был вдохновлен идей Натальи и Дениса Рещиковых», — сказала Наталья Комарова.

Наталья Комарова открыла выставку трудовых династий на ВДНХ Владимир Андреев

В мультимедийной экспозиции представлены трудовые династии ХМАО, которые оказали значительное влияние на развитие региона. Среди них семьи коренных народов Севера, газовики, учителя, геологи другие династии. Например, семья Фисун-Тимофеевых в своем роду имеет 18 педагогов в четырех поколениях.

На выставке были представлены трудовые династии коренных северных народов

Трудовые династии передали на выставку свои семейные реликвии. Коллекция будет пополняться на протяжении трех месяцев.

В Москве начала работать выставка трудовых династий ХМАО

Ранее URA.RU писало, что идея создания выставки трудовых династий была озвучена во время визита героя ДНР Артема Жоги в Ханты-Мансийск. Затем он рассказал об этом во время встречи с российским президентом и Путин поддержал инициативу.