Жога расскажет Путину об идее жителей ХМАО о создании музея династий на ВДНХ

Герой ДНР Артем Жога расскажет президенту РФ Владимиру Путину об идее создания музея трудовых династий на ВДНХ, которую предложила семья геофизиков из ХМАО Наталья и Денис Рещиковы. Об этом стало известно по итогам поездки Жоги в Ханты-Мансийск.
Предложение об открытии музея трудовых династий прозвучало во время общения Жоги с югорчанами. Семья потомственных геофизиков Рещиковых попросила героя ДНР передать главе государства письмо с их идеей о создании в одном из павильонов на ВДНХ в Москве постоянно действующей мультимедийной экспозиции. Они сами приехали в Югру в 1970-е годы и занимались геологоразведкой. А теперь по стопам родителей пошли и их дети. «И таких династий в Югре и в России не одна тысяча. Каждая на протяжении трех-четырех поколений вносила и вносит вклад в развитие страны. Об этом можно рассказывать, например, на уроках истории, ведь в каждом регионе будут свои герои», — объяснила свою идею Наталья Рещикова.
Жога пообещал рассказать об этой идее Путину и назвал трудовые династии золотым фондом Россию. «Уверен, на ВДНХ появится выставка династий нашей страны. Это будет информационный стенд, который по посещаемости опередит другие, а желающих познакомиться с трудовыми династиями будет более чем достаточно, ведь это история России», — резюмировал Жога.
Ранее URA.RU сообщало, что герой ДНР во время визита в ХМАО поддержал еще одну инициативу югорчан — «Полотно Победы». Речь идет об увековечивании памяти героев Великой Отечественной войны и Специальной военной операции на четырехметровых холстах.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.