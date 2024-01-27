Жога расскажет Путину об идее жителей ХМАО о создании музея династий на ВДНХ

28 января 2024 в 21:07 Размер текста - 17 +

Артем Жога расскажет президенту РФ о предложении геофизиков из ХМАО Фото: Игорь Вершинин @ URA.RU Герой ДНР Артем Жога расскажет президенту РФ Владимиру Путину об идее создания музея трудовых династий на ВДНХ, которую предложила семья геофизиков из ХМАО Наталья и Денис Рещиковы. Об этом стало известно по итогам поездки Жоги в Ханты-Мансийск. Предложение об открытии музея трудовых династий прозвучало во время общения Жоги с югорчанами. Семья потомственных геофизиков Рещиковых попросила героя ДНР передать главе государства письмо с их идеей о создании в одном из павильонов на ВДНХ в Москве постоянно действующей мультимедийной экспозиции. Они сами приехали в Югру в 1970-е годы и занимались геологоразведкой. А теперь по стопам родителей пошли и их дети. «И таких династий в Югре и в России не одна тысяча. Каждая на протяжении трех-четырех поколений вносила и вносит вклад в развитие страны. Об этом можно рассказывать, например, на уроках истории, ведь в каждом регионе будут свои герои», — объяснила свою идею Наталья Рещикова. Жога пообещал рассказать об этой идее Путину и назвал трудовые династии золотым фондом Россию. «Уверен, на ВДНХ появится выставка династий нашей страны. Это будет информационный стенд, который по посещаемости опередит другие, а желающих познакомиться с трудовыми династиями будет более чем достаточно, ведь это история России», — резюмировал Жога. Ранее URA.RU сообщало, что герой ДНР во время визита в ХМАО поддержал еще одну инициативу югорчан — «Полотно Победы». Речь идет об увековечивании памяти героев Великой Отечественной войны и Специальной военной операции на четырехметровых холстах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Герой ДНР Артем Жога расскажет президенту РФ Владимиру Путину об идее создания музея трудовых династий на ВДНХ, которую предложила семья геофизиков из ХМАО Наталья и Денис Рещиковы. Об этом стало известно по итогам поездки Жоги в Ханты-Мансийск. Предложение об открытии музея трудовых династий прозвучало во время общения Жоги с югорчанами. Семья потомственных геофизиков Рещиковых попросила героя ДНР передать главе государства письмо с их идеей о создании в одном из павильонов на ВДНХ в Москве постоянно действующей мультимедийной экспозиции. Они сами приехали в Югру в 1970-е годы и занимались геологоразведкой. А теперь по стопам родителей пошли и их дети. «И таких династий в Югре и в России не одна тысяча. Каждая на протяжении трех-четырех поколений вносила и вносит вклад в развитие страны. Об этом можно рассказывать, например, на уроках истории, ведь в каждом регионе будут свои герои», — объяснила свою идею Наталья Рещикова. Жога пообещал рассказать об этой идее Путину и назвал трудовые династии золотым фондом Россию. «Уверен, на ВДНХ появится выставка династий нашей страны. Это будет информационный стенд, который по посещаемости опередит другие, а желающих познакомиться с трудовыми династиями будет более чем достаточно, ведь это история России», — резюмировал Жога. Ранее URA.RU сообщало, что герой ДНР во время визита в ХМАО поддержал еще одну инициативу югорчан — «Полотно Победы». Речь идет об увековечивании памяти героев Великой Отечественной войны и Специальной военной операции на четырехметровых холстах.