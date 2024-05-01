Циклон с Баренцева моря принесет в Свердловскую область снегопады

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Снегопад в мае. Сургут, листва, снегопад, весна
Начало мая на Урале будет напоминать зиму Фото:

С побережья Баренцева моря к Свердловской области движется циклон, который, вероятно, принесет существенные снегопады. Такой прогноз опубликовал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«На арктическом фронте в районе побережья Баренцева моря формируется северный циклон, который через несколько дней достигнет Среднего Урала. Вероятность, что этот циклон принесет в регион основательные снегопады на 4—5 мая, все увеличивается», — написал метеоролог.

Ранее Алексей Пулин предупреждал о заморозках в регионе. Они ударят 1 мая и продлятся до 5 числа.

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С побережья Баренцева моря к Свердловской области движется циклон, который, вероятно, принесет существенные снегопады. Такой прогноз опубликовал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «На арктическом фронте в районе побережья Баренцева моря формируется северный циклон, который через несколько дней достигнет Среднего Урала. Вероятность, что этот циклон принесет в регион основательные снегопады на 4—5 мая, все увеличивается», — написал метеоролог. Ранее Алексей Пулин предупреждал о заморозках в регионе. Они ударят 1 мая и продлятся до 5 числа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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