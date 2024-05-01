Циклон с Баренцева моря принесет в Свердловскую область снегопады

01 мая 2024 в 19:30 Размер текста - 17 +

Начало мая на Урале будет напоминать зиму Фото: Александр Кулаковский © URA.RU С побережья Баренцева моря к Свердловской области движется циклон, который, вероятно, принесет существенные снегопады. Такой прогноз опубликовал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «На арктическом фронте в районе побережья Баренцева моря формируется северный циклон, который через несколько дней достигнет Среднего Урала. Вероятность, что этот циклон принесет в регион основательные снегопады на 4—5 мая, все увеличивается», — написал метеоролог. Ранее Алексей Пулин предупреждал о заморозках в регионе. Они ударят 1 мая и продлятся до 5 числа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С побережья Баренцева моря к Свердловской области движется циклон, который, вероятно, принесет существенные снегопады. Такой прогноз опубликовал синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». «На арктическом фронте в районе побережья Баренцева моря формируется северный циклон, который через несколько дней достигнет Среднего Урала. Вероятность, что этот циклон принесет в регион основательные снегопады на 4—5 мая, все увеличивается», — написал метеоролог. Ранее Алексей Пулин предупреждал о заморозках в регионе. Они ударят 1 мая и продлятся до 5 числа.