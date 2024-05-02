Мэрия изымет у челябинцев земельные участки для муниципальных нужд

02 мая 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Собственники получат уведомления об изъятии земельных участков в течение десяти дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мэрия Челябинска изымет у собственников земельные участки, чтобы снести аварийный многоквартирный дом в Ленинском районе. Собственников должны будут предупредить об этом в течение десяти дней со дня выхода постановления, сообщается на сайте администрации. «Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на подлежащий образованию земельный участок площадью 1903 квадратных метров для эксплуатации многоквартирного дома, расположенного в Челябинске по улице Новороссийской, № 2а, для муниципальных нужд. Изъять у собственников жилые помещения в данном многоквартирном доме. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственников долей в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилых помещений», — сообщается на сайте. Также в документации сообщается, доли земельного участка и жилых помещений изымут у собственников в рамках муниципальных нужд. Ранее дом, находящийся в Ленинском районе по вышеуказанному адресу, был признан аварийным. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Челябинска изымет у собственников земельные участки, чтобы снести аварийный многоквартирный дом в Ленинском районе. Собственников должны будут предупредить об этом в течение десяти дней со дня выхода постановления, сообщается на сайте администрации. «Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на подлежащий образованию земельный участок площадью 1903 квадратных метров для эксплуатации многоквартирного дома, расположенного в Челябинске по улице Новороссийской, № 2а, для муниципальных нужд. Изъять у собственников жилые помещения в данном многоквартирном доме. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственников долей в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилых помещений», — сообщается на сайте. Также в документации сообщается, доли земельного участка и жилых помещений изымут у собственников в рамках муниципальных нужд. Ранее дом, находящийся в Ленинском районе по вышеуказанному адресу, был признан аварийным.