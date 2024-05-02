Мэрия изымет у челябинцев земельные участки для муниципальных нужд

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Аварийный дом по улице Гагарина 11. Курган, пенсионерка, аварийный дом, ветхое жилье, бабушка
Собственники получат уведомления об изъятии земельных участков в течение десяти дней Фото:

Мэрия Челябинска изымет у собственников земельные участки, чтобы снести аварийный многоквартирный дом в Ленинском районе. Собственников должны будут предупредить об этом в течение десяти дней со дня выхода постановления, сообщается на сайте администрации.

«Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на подлежащий образованию земельный участок площадью 1903 квадратных метров для эксплуатации многоквартирного дома, расположенного в Челябинске по улице Новороссийской, № 2а, для муниципальных нужд. Изъять у собственников жилые помещения в данном многоквартирном доме. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственников долей в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилых помещений», — сообщается на сайте.

Также в документации сообщается, доли земельного участка и жилых помещений изымут у собственников в рамках муниципальных нужд. Ранее дом, находящийся в Ленинском районе по вышеуказанному адресу, был признан аварийным.

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Мэрия Челябинска изымет у собственников земельные участки, чтобы снести аварийный многоквартирный дом в Ленинском районе. Собственников должны будут предупредить об этом в течение десяти дней со дня выхода постановления, сообщается на сайте администрации. «Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на подлежащий образованию земельный участок площадью 1903 квадратных метров для эксплуатации многоквартирного дома, расположенного в Челябинске по улице Новороссийской, № 2а, для муниципальных нужд. Изъять у собственников жилые помещения в данном многоквартирном доме. В течение десяти дней со дня принятия настоящего распоряжения уведомить о принятом решении собственников долей в праве общей долевой собственности на земельный участок и жилых помещений», — сообщается на сайте. Также в документации сообщается, доли земельного участка и жилых помещений изымут у собственников в рамках муниципальных нужд. Ранее дом, находящийся в Ленинском районе по вышеуказанному адресу, был признан аварийным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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