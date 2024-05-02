В Екатеринбурге полицейские съехались к найденному трупу. Фото

02 мая 2024 в 16:17 Размер текста - 17 +

Следователи воздержались от комментариев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Ясной обнаружили труп. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, рассказал очевидец. «На улице Ясной нашли труп. На месте работает полиция», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Точная причина смерти неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев. telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на улице Ясной обнаружили труп. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, рассказал очевидец. «На улице Ясной нашли труп. На месте работает полиция», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Точная причина смерти неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.