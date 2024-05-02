В Екатеринбурге полицейские съехались к найденному трупу. Фото

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Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, следственный комитет, силовики, ск, скр
Следователи воздержались от комментариев Фото:

В Екатеринбурге на улице Ясной обнаружили труп. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, рассказал очевидец.

«На улице Ясной нашли труп. На месте работает полиция», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Точная причина смерти неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге на улице Ясной обнаружили труп. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, рассказал очевидец. «На улице Ясной нашли труп. На месте работает полиция», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Точная причина смерти неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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