Следователи воздержались от комментариев
В Екатеринбурге на улице Ясной обнаружили труп. К месту происшествия прибыли сотрудники полиции, рассказал очевидец.
«На улице Ясной нашли труп. На месте работает полиция», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» со ссылкой на очевидца. Точная причина смерти неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. В ведомстве воздержались от комментариев.
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