Символ победы появился на здании мэрии
В Тюмени на здании городской администрации установили Знамя Победы. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в своем telegram-канале.
«2 мая в преддверии большого праздника — Дня Победы на здании администрации Тюмени развевается копия Знамени Победы, поднятого в 1945 году над поверженным Рейхстагом. Официальный символ Победы советского народа будет с нами все праздничные дни», — написал глава города.
Ранее URA.RU писало, что около 40 тысяч тюменцев получат единовременную выплату к 9 Мая. Ветеранам выплатят по 10, 5 и 2 тысячи рублей.
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