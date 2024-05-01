01 мая 2024

В Тюмени на здании мэрии установили Знамя Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация города. Тюмень, администрация тюмени, мэрия тюмени
Символ победы появился на здании мэрии Фото:

В Тюмени на здании городской администрации установили Знамя Победы. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в своем telegram-канале.

«2 мая в преддверии большого праздника — Дня Победы на здании администрации Тюмени развевается копия Знамени Победы, поднятого в 1945 году над поверженным Рейхстагом. Официальный символ Победы советского народа будет с нами все праздничные дни», — написал глава города.

Ранее URA.RU писало, что около 40 тысяч тюменцев получат единовременную выплату к 9 Мая. Ветеранам выплатят по 10, 5 и 2 тысячи рублей.

Фото:

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В Тюмени на здании городской администрации установили Знамя Победы. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «2 мая в преддверии большого праздника — Дня Победы на здании администрации Тюмени развевается копия Знамени Победы, поднятого в 1945 году над поверженным Рейхстагом. Официальный символ Победы советского народа будет с нами все праздничные дни», — написал глава города. Ранее URA.RU писало, что около 40 тысяч тюменцев получат единовременную выплату к 9 Мая. Ветеранам выплатят по 10, 5 и 2 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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