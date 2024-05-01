В Тюмени на здании мэрии установили Знамя Победы. Фото

02 мая 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

Символ победы появился на здании мэрии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на здании городской администрации установили Знамя Победы. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «2 мая в преддверии большого праздника — Дня Победы на здании администрации Тюмени развевается копия Знамени Победы, поднятого в 1945 году над поверженным Рейхстагом. Официальный символ Победы советского народа будет с нами все праздничные дни», — написал глава города. Ранее URA.RU писало, что около 40 тысяч тюменцев получат единовременную выплату к 9 Мая. Ветеранам выплатят по 10, 5 и 2 тысячи рублей. Руслан Кухарук в соцсети «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени на здании городской администрации установили Знамя Победы. Об этом рассказал глава города Руслан Кухарук в своем telegram-канале. «2 мая в преддверии большого праздника — Дня Победы на здании администрации Тюмени развевается копия Знамени Победы, поднятого в 1945 году над поверженным Рейхстагом. Официальный символ Победы советского народа будет с нами все праздничные дни», — написал глава города. Ранее URA.RU писало, что около 40 тысяч тюменцев получат единовременную выплату к 9 Мая. Ветеранам выплатят по 10, 5 и 2 тысячи рублей.