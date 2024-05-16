Популярный напиток вызывает проблемы с сердцем у детей

Употребление энергетических напитков может оказать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, что плохо скажется на здоровье ребенка. Об заявила педиатр высшей категории Лина Мурадова.
«Одно дело, если ребенок выпил кофе — здесь ответственность лежит на родителях. Другое дело, когда подросток купил в магазине несколько банок этого энергетика и пошел в спортзал на тренировку — получить, скажем так, неплохую нагрузку на сердечно-сосудистую систему и надпочечники», – рассказала Мурадова в беседе с изданием «Ридус». Также таурин, который содержится в энергетиках, высвобождает адреналин и гормоны стресса, за счет чего и появляется прилив сил.
Педиатр также отметила, что после приема энергетика у людей часто возникает тремор и начинаются скачки артериального давления. Из-за содержания в напитке таких веществ как сахар, таурин, гуаран, аскорбиновая кислота и многих других, он оказывает бодрящий эффект намного сильнее, чем кофе.
Ранее сообщалось, что не стоит полностью отказывать от сахара для оптимального здоровья. Влечение к сладкому является эволюционным механизмом, направленным на получение главного источника энергии — глюкозы, что в конечном итоге приводит к выживанию.
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