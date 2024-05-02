Сенатор Шептий презентует в Москве уникальное подразделение УрФУ

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ИННОПРОМ-2023. День второй. Екатеринбург, шептий виктор
По словам Виктора Шептия, центр работает на решение важных госзадач Фото:

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий расскажет коллегам по Совету Федерации про инженерный центр Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом политик сообщил по итогам встречи с ректором вуза Виктором Кокшаровым.

По словам Шептия, особенность центра в том, что он осуществляет полный цикл разработки изделий — от идеи до запуска в серийное производство. На площадке действуют инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения и центр инженерных разработок. 150 человек придумывают, проектируют и испытывают самое разное оборудование, от автомобильных двигателей до новейшего программного обеспечения.

«Обсудили вопросы взаимодействия. Обязательно доведу информацию об этом уникальном центре до коллег-сенаторов по комитету Совета Федерации по обороне и безопасности в целях содействия дальнейшему развитию и обеспечения государства высокотехнологичной продукцией», — пообещал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий расскажет коллегам по Совету Федерации про инженерный центр Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом политик сообщил по итогам встречи с ректором вуза Виктором Кокшаровым. По словам Шептия, особенность центра в том, что он осуществляет полный цикл разработки изделий — от идеи до запуска в серийное производство. На площадке действуют инжиниринговый центр цифровых технологий машиностроения и центр инженерных разработок. 150 человек придумывают, проектируют и испытывают самое разное оборудование, от автомобильных двигателей до новейшего программного обеспечения. «Обсудили вопросы взаимодействия. Обязательно доведу информацию об этом уникальном центре до коллег-сенаторов по комитету Совета Федерации по обороне и безопасности в целях содействия дальнейшему развитию и обеспечения государства высокотехнологичной продукцией», — пообещал Шептий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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