02 мая 2024

В ДТП в Екатеринбурге пострадали четыре человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Димитрова, 73А, произошло ДТП. В результате пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в городской ГИБДД.

«Инцидент произошел сегодня вечером на улице Димитрова, 73А. Водитель машины „Лада Гранта“ выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной „Ниссан Х-Треил“. Четырех человек осматривают медики, оказывают им необходимую помощь», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции опрашивают участников ДТП. По данному факту проводится проверка.

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В Екатеринбурге на улице Димитрова, 73А, произошло ДТП. В результате пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в городской ГИБДД. «Инцидент произошел сегодня вечером на улице Димитрова, 73А. Водитель машины „Лада Гранта“ выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной „Ниссан Х-Треил“. Четырех человек осматривают медики, оказывают им необходимую помощь», — рассказали в ведомстве. Сотрудники Госавтоинспекции опрашивают участников ДТП. По данному факту проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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