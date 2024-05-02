Пострадавшим оказывают медицинскую помощь (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Димитрова, 73А, произошло ДТП. В результате пострадали четыре человека. Об этом URA.RU сообщили в городской ГИБДД.
«Инцидент произошел сегодня вечером на улице Димитрова, 73А. Водитель машины „Лада Гранта“ выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с автомашиной „Ниссан Х-Треил“. Четырех человек осматривают медики, оказывают им необходимую помощь», — рассказали в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции опрашивают участников ДТП. По данному факту проводится проверка.
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