В Екатеринбурге трамваи изменят маршруты до октября

В Екатеринбурге четыре трамвайных маршрута № 4, 5, 18 и 20 изменят схему движения из-за ремонта путей на улице Блюхера. Временные ограничения вводятся с 20 сентября до 6 октября, сообщает официальный портал городской администрации.
«С 00:00 20 сентября до 05:00 6 октября закроется движение трамваев, идущих по маршрутам № 4, 5, 18 и 20 по улице Блюхера от остановки Блюхера до конечной станции Шарташ в обоих направлениях. Это связано с проведением ремонта трамвайных путей на улице Блюхера от улицы Раевского до станции Шарташ», — написано на портале. В этот период трамваи будут ходить следующим образом:
- № 4: станция метро Ботаническая – улица Фучика – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – проспект Ленина – Гагарина – Уральская – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Фучика – станция метро Ботаническая;
- № 5: станция Площадь Первой Пятилетки – проспект Космонавтов – улица Уральская – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция 40 лет ВЛКСМ;
- № 18: станция Волгоградская – улица Викулова – Татищева – проспект Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – станция 40 лет ВЛКСМ;
- № 20: станция ЦПКиО – улица Луначарского – Уральская – Гагарина – проспект Ленина – Луначарского – станция ЦПКиО.
