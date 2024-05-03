Герой ДНР Жога оценил выставку ХМАО о трудовых династиях на ВДНХ

Герой ДНР Артем Жога приехал в Ханты-Мансийск и оценил выставку ХМАО о трудовых династиях, которая была представлена на ВДНХ в Москве. На встрече в Югорском госуниверситете присутствовали и инициаторы выставки, семья геофизиков Рещиковых, передает журналист URA.RU.
«Замечательная инициатива. Это очень нужно, помнить о наших династиях, знать о них. Потому что, цитируя нашего президента: „история нашей страны начинается с истории нашей семьи“. У нас в последнее время сложился стереотип о непопулярности рабочих профессий, и такая выставка будет популяризировать те обычные профессии, благодаря которым развивается наша страна», — отметил Артем Жога.
Наталья Рещикова, представитель 150-летней династии геофизиков рассказала, что они передали в музей компас, с которым работали в полевых условиях и побеждали в профессиональных соревнованиях в Ханты-Мансийске. «Будем надеяться, что молодежь, посещая эту выставку, будет брать пример с этих династий. И в дальнейшем смогут выбрать для себя какую-то профессию», — сказала Наталья Рещикова.
Также на встрече выступили победители всероссийского конкурса «Герои СВО», ученики 4А класса школы №6 имени Сирина. Они представили видеоролик, где читают стихотворение, посвященное участникам спецоперации.
«Замечательное стихотворение. Трогает до глубины души. Это короткое стихотворение передает все те эмоции и чувства, которые мы переживали все эти десять лет [боевых действий на Донбассе]», — оценил Артем Жога.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО по поручению президента России Владимира Путина открыли выставку «Трудовые династии» на ВДНХ в Москве. В мультимедийной экспозиции представлены трудовые династии Югры, которые оказали значительное влияние на развитие региона.
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