Герой ДНР Жога оценил выставку ХМАО о трудовых династиях на ВДНХ

Герой ДНР Жога встретился в ХМАО с инициаторами выставки о трудовых династиях

04 мая 2024 в 19:23 Размер текста - 17 +

Артем Жога оценил выставку ХМАО о трудовых династиях на ВДНХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Герой ДНР Артем Жога приехал в Ханты-Мансийск и оценил выставку ХМАО о трудовых династиях, которая была представлена на ВДНХ в Москве. На встрече в Югорском госуниверситете присутствовали и инициаторы выставки, семья геофизиков Рещиковых, передает журналист URA.RU. «Замечательная инициатива. Это очень нужно, помнить о наших династиях, знать о них. Потому что, цитируя нашего президента: „история нашей страны начинается с истории нашей семьи“. У нас в последнее время сложился стереотип о непопулярности рабочих профессий, и такая выставка будет популяризировать те обычные профессии, благодаря которым развивается наша страна», — отметил Артем Жога. Наталья Рещикова, представитель 150-летней династии геофизиков рассказала, что они передали в музей компас, с которым работали в полевых условиях и побеждали в профессиональных соревнованиях в Ханты-Мансийске. «Будем надеяться, что молодежь, посещая эту выставку, будет брать пример с этих династий. И в дальнейшем смогут выбрать для себя какую-то профессию», — сказала Наталья Рещикова. Также на встрече выступили победители всероссийского конкурса «Герои СВО», ученики 4А класса школы №6 имени Сирина. Они представили видеоролик, где читают стихотворение, посвященное участникам спецоперации. «Замечательное стихотворение. Трогает до глубины души. Это короткое стихотворение передает все те эмоции и чувства, которые мы переживали все эти десять лет [боевых действий на Донбассе]», — оценил Артем Жога. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО по поручению президента России Владимира Путина открыли выставку «Трудовые династии» на ВДНХ в Москве. В мультимедийной экспозиции представлены трудовые династии Югры, которые оказали значительное влияние на развитие региона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Герой ДНР Артем Жога приехал в Ханты-Мансийск и оценил выставку ХМАО о трудовых династиях, которая была представлена на ВДНХ в Москве. На встрече в Югорском госуниверситете присутствовали и инициаторы выставки, семья геофизиков Рещиковых, передает журналист URA.RU. «Замечательная инициатива. Это очень нужно, помнить о наших династиях, знать о них. Потому что, цитируя нашего президента: „история нашей страны начинается с истории нашей семьи“. У нас в последнее время сложился стереотип о непопулярности рабочих профессий, и такая выставка будет популяризировать те обычные профессии, благодаря которым развивается наша страна», — отметил Артем Жога. Наталья Рещикова, представитель 150-летней династии геофизиков рассказала, что они передали в музей компас, с которым работали в полевых условиях и побеждали в профессиональных соревнованиях в Ханты-Мансийске. «Будем надеяться, что молодежь, посещая эту выставку, будет брать пример с этих династий. И в дальнейшем смогут выбрать для себя какую-то профессию», — сказала Наталья Рещикова. Также на встрече выступили победители всероссийского конкурса «Герои СВО», ученики 4А класса школы №6 имени Сирина. Они представили видеоролик, где читают стихотворение, посвященное участникам спецоперации. «Замечательное стихотворение. Трогает до глубины души. Это короткое стихотворение передает все те эмоции и чувства, которые мы переживали все эти десять лет [боевых действий на Донбассе]», — оценил Артем Жога. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО по поручению президента России Владимира Путина открыли выставку «Трудовые династии» на ВДНХ в Москве. В мультимедийной экспозиции представлены трудовые династии Югры, которые оказали значительное влияние на развитие региона.