Дорогу забросали бревнами и камнями Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители поселка Александровка Катав-ивановского района Челябинской области возмущены ремонтом дороги, о котором отчитались местные власти. Они показали URA.RU видео, на котором нет никаких отличий от состояния дороги сразу после паводка.

«Мы записывали это видео 21 апреля, когда только поднималась вода. Надо попросить найти 10 отличий от того видео от 26 апреля, где власти отчитались, что восстановили дорогу. Проезда как не было, так и нет. Это треш и позорище, очень жалко людей и машины», — рассказала URA.RU дочь пострадавшего мужчины.

Как сообщили URA.RU местные жители, никакого ремонта дороги сделано не было. По их словам, сразу после ухода большой воды съезд с моста в сторону деревни был закидан бревнами и камнями. Теоретически проехать там можно, что демонстрирует сам глава Тюлюкского сельского поселения на служебном автомобиле, однако жители спрашивают, куда были направлены средства, выделенные на ремонт дороги, и что именно было сделано.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 24 апреля вода размыла съезд с моста через реку Юрюзань в сторону поселка Александровка и утащила автомобиль местного жителя. Глава Катав-Ивановского района Николай Шиманович в интервью сайту «74.ру» 25 апреля пообещал до конца недели поставить кольца на этом месте и усилить дорогу. 29 апреля в редакцию URA.RU обратилась дочь пострадавшего водителя и сообщила, что дорога не отремонтирована, а проезд стал возможен только из-за того, что ушла вода. 4 мая власти отчитались о ремонте дороги, приложив видео, где проезд находится в прежнем состоянии.