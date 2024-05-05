05 мая 2024
04 мая 2024

В Ленинградской области нашли труп женщины из ХМАО с пакетом на голове

© Служба новостей «URA.RU»
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Тактико-специальное учение «Атом-2019» по пресечению террористического акта на территории Снежинского и Озерского городских округов. Поселок Новогорный. Челябинская область , следственный комитет
Следственный комитет Ленобласти обследовал квартиру, где был найден труп югорчанки Фото:

В Ленинградской области нашли труп 32-летней женщины из Нижневартовска с пакетом на голове. Эксперты устанавливают причину гибели югорчанки.

«СК Ленобласти 4 мая обследовал квартиру в доме 7 по улице Новой в Мурино. Там было обнаружено тело 32-летней женщины. Погибшая лежала в ванной, на голове находился полиэтиленовый пакет, рядом скотч», — сообщает 47news.

Погибшая родом из Нижневартовска. Она снимала квартиру в Мурино, но в какой-то момент перестала отвечать на звонки хозяина. Он и обнаружил тело югорчанки, когда приехал в квартиру. Агентство направило агентство в Следственный комитет Ленинградской области, на момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на козырьке подъезда нашли труп мужчины. Следователи выясняют обстоятельства смерти югорчанина.

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В Ленинградской области нашли труп 32-летней женщины из Нижневартовска с пакетом на голове. Эксперты устанавливают причину гибели югорчанки. «СК Ленобласти 4 мая обследовал квартиру в доме 7 по улице Новой в Мурино. Там было обнаружено тело 32-летней женщины. Погибшая лежала в ванной, на голове находился полиэтиленовый пакет, рядом скотч», — сообщает 47news. Погибшая родом из Нижневартовска. Она снимала квартиру в Мурино, но в какой-то момент перестала отвечать на звонки хозяина. Он и обнаружил тело югорчанки, когда приехал в квартиру. Агентство направило агентство в Следственный комитет Ленинградской области, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на козырьке подъезда нашли труп мужчины. Следователи выясняют обстоятельства смерти югорчанина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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