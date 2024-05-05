В Ленинградской области нашли труп женщины из ХМАО с пакетом на голове

06 мая 2024 в 12:01 Размер текста - 17 +

Следственный комитет Ленобласти обследовал квартиру, где был найден труп югорчанки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинградской области нашли труп 32-летней женщины из Нижневартовска с пакетом на голове. Эксперты устанавливают причину гибели югорчанки. «СК Ленобласти 4 мая обследовал квартиру в доме 7 по улице Новой в Мурино. Там было обнаружено тело 32-летней женщины. Погибшая лежала в ванной, на голове находился полиэтиленовый пакет, рядом скотч», — сообщает 47news. Погибшая родом из Нижневартовска. Она снимала квартиру в Мурино, но в какой-то момент перестала отвечать на звонки хозяина. Он и обнаружил тело югорчанки, когда приехал в квартиру. Агентство направило агентство в Следственный комитет Ленинградской области, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на козырьке подъезда нашли труп мужчины. Следователи выясняют обстоятельства смерти югорчанина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинградской области нашли труп 32-летней женщины из Нижневартовска с пакетом на голове. Эксперты устанавливают причину гибели югорчанки. «СК Ленобласти 4 мая обследовал квартиру в доме 7 по улице Новой в Мурино. Там было обнаружено тело 32-летней женщины. Погибшая лежала в ванной, на голове находился полиэтиленовый пакет, рядом скотч», — сообщает 47news. Погибшая родом из Нижневартовска. Она снимала квартиру в Мурино, но в какой-то момент перестала отвечать на звонки хозяина. Он и обнаружил тело югорчанки, когда приехал в квартиру. Агентство направило агентство в Следственный комитет Ленинградской области, на момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на козырьке подъезда нашли труп мужчины. Следователи выясняют обстоятельства смерти югорчанина.