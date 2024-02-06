В ХМАО на козырьке подъезда найден труп мужчины

Труп мужчины был обнаружен на козырьке подъезда
В Нижневартовске на козырьке подъезда по адресу Чапаева, 9 обнаружен труп мужчины. Предварительная причина смерти — самоубийство.
«Мужчина 1988 года рождения. Предварительная причина смерти — суицид», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. В СК ХМАО агентству прокомментировали, что следователи выясняют обстоятельства смерти югорчанина.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина умер за рулем автомобиля. Предварительно, у него были проблемы с сердцем.
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