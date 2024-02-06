В ХМАО на козырьке подъезда найден труп мужчины

Силовики ХМАО выясняют причины гибели мужчины в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Самоубийство. Нижневартовск, многоэтажка, этажи, дом
Труп мужчины был обнаружен на козырьке подъезда Фото:

В Нижневартовске на козырьке подъезда по адресу Чапаева, 9 обнаружен труп мужчины. Предварительная причина смерти — самоубийство.

«Мужчина 1988 года рождения. Предварительная причина смерти — суицид», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. В СК ХМАО агентству прокомментировали, что следователи выясняют обстоятельства смерти югорчанина.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина умер за рулем автомобиля. Предварительно, у него были проблемы с сердцем.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске на козырьке подъезда по адресу Чапаева, 9 обнаружен труп мужчины. Предварительная причина смерти — самоубийство. «Мужчина 1988 года рождения. Предварительная причина смерти — суицид», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах. В СК ХМАО агентству прокомментировали, что следователи выясняют обстоятельства смерти югорчанина. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина умер за рулем автомобиля. Предварительно, у него были проблемы с сердцем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...