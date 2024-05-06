Жители Пермского края отправили землякам в зону СВО помощь к 9 Мая

06 мая 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Бойцы получат необходимый груз к празднику Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из Пермского края в зону проведения спецоперации отправился очередной конвой с грузом к 9 Мая. Жители региона подготовили для бойцов маскировочные сети, запчасти для техники, бензопилы, продукты питания и многое другое. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона. «Из Пермского края в зону специальной военной операции отправили конвой с гуманитарным грузом к 9 Мая. Для военнослужащих собраны маскировочные сети, стройматериалы, генераторы, бензопилы, печи-буржуйки, запчасти для автомобилей, инструменты, продукты питания, средства личной гигиены, адресные посылки от родных и близких», — говорится на сайте правительства Прикамья. Помощь от пермяков получат и госпитали в зоне СВО. Им передадут спальные принадлежности, одеяла, средства личной гигиены и медикаменты. В сборе и отправке помощи принимали участие различные благотворительные фонды, территориальные общественные самоуправления (ТОСы), волонтеры и жители региона. Ранее бойцы из Прикамья, участвующие в спецоперации, получили от земляков несколько автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Пермского края в зону проведения спецоперации отправился очередной конвой с грузом к 9 Мая. Жители региона подготовили для бойцов маскировочные сети, запчасти для техники, бензопилы, продукты питания и многое другое. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона. «Из Пермского края в зону специальной военной операции отправили конвой с гуманитарным грузом к 9 Мая. Для военнослужащих собраны маскировочные сети, стройматериалы, генераторы, бензопилы, печи-буржуйки, запчасти для автомобилей, инструменты, продукты питания, средства личной гигиены, адресные посылки от родных и близких», — говорится на сайте правительства Прикамья. Помощь от пермяков получат и госпитали в зоне СВО. Им передадут спальные принадлежности, одеяла, средства личной гигиены и медикаменты. В сборе и отправке помощи принимали участие различные благотворительные фонды, территориальные общественные самоуправления (ТОСы), волонтеры и жители региона. Ранее бойцы из Прикамья, участвующие в спецоперации, получили от земляков несколько автомобилей.