Жители Пермского края отправили землякам в зону СВО помощь к 9 Мая

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Подготовка к военной службе в зоне СВО. ЦВСП Стрелец. Пермь, своих не бросаем, гуманитарный груз, участники сво, разведчики, штурмовики, уаз батон
Бойцы получат необходимый груз к празднику Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Из Пермского края в зону проведения спецоперации отправился очередной конвой с грузом к 9 Мая. Жители региона подготовили для бойцов маскировочные сети, запчасти для техники, бензопилы, продукты питания и многое другое. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

«Из Пермского края в зону специальной военной операции отправили конвой с гуманитарным грузом к 9 Мая. Для военнослужащих собраны маскировочные сети, стройматериалы, генераторы, бензопилы, печи-буржуйки, запчасти для автомобилей, инструменты, продукты питания, средства личной гигиены, адресные посылки от родных и близких», — говорится на сайте правительства Прикамья.

Помощь от пермяков получат и госпитали в зоне СВО. Им передадут спальные принадлежности, одеяла, средства личной гигиены и медикаменты. В сборе и отправке помощи принимали участие различные благотворительные фонды, территориальные общественные самоуправления (ТОСы), волонтеры и жители региона. Ранее бойцы из Прикамья, участвующие в спецоперации, получили от земляков несколько автомобилей.

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Из Пермского края в зону проведения спецоперации отправился очередной конвой с грузом к 9 Мая. Жители региона подготовили для бойцов маскировочные сети, запчасти для техники, бензопилы, продукты питания и многое другое. Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства региона. «Из Пермского края в зону специальной военной операции отправили конвой с гуманитарным грузом к 9 Мая. Для военнослужащих собраны маскировочные сети, стройматериалы, генераторы, бензопилы, печи-буржуйки, запчасти для автомобилей, инструменты, продукты питания, средства личной гигиены, адресные посылки от родных и близких», — говорится на сайте правительства Прикамья. Помощь от пермяков получат и госпитали в зоне СВО. Им передадут спальные принадлежности, одеяла, средства личной гигиены и медикаменты. В сборе и отправке помощи принимали участие различные благотворительные фонды, территориальные общественные самоуправления (ТОСы), волонтеры и жители региона. Ранее бойцы из Прикамья, участвующие в спецоперации, получили от земляков несколько автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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