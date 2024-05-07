В Пермском крае закрыли дело о ДТП, в котором шестилетний мальчик стал инвалидом

07 мая 2024 в 15:10 Размер текста - 17 +

В полиции посчитали, что у водителя не было возможности избежать аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Оханск (Пермский край) закрыли дело о ДТП, в котором 65-летний водитель сбил мальчика. После происшествия ребенок стал инвалидом. «В Пермском крае прекратили уголовное дело после ДТП, в котором 6-летний мальчик остался инвалидом. Спустя несколько месяцев после ДТП маме ребенка Александре Баклановой позвонили из полиции и сказали, что дело хотят закрыть. Через пару недель после этого звонка так и случилось», — пишет «Комсомольская правда Пермь». Уточняется, что мама мальчика передала изданию копию постановления о закрытии уголовного дела. В нем сказано, что по мнению следствия, у водителя не было возможности объехать ребенка. Несмотря на это Александра Бакланова не согласна с решением полиции. Женщина будет обжаловать его в суде. Ранее URA.RU сообщило, что в декабре 2023 года в Оханске на пешеходном переходе мужчина сбил ребенка. На момент аварии мальчику было пять лет. Ребенка со множественными переломами доставили в больницу. Дело на контроль взял глава СУ СК России Александр Бастрыкин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Оханск (Пермский край) закрыли дело о ДТП, в котором 65-летний водитель сбил мальчика. После происшествия ребенок стал инвалидом. «В Пермском крае прекратили уголовное дело после ДТП, в котором 6-летний мальчик остался инвалидом. Спустя несколько месяцев после ДТП маме ребенка Александре Баклановой позвонили из полиции и сказали, что дело хотят закрыть. Через пару недель после этого звонка так и случилось», — пишет «Комсомольская правда Пермь». Уточняется, что мама мальчика передала изданию копию постановления о закрытии уголовного дела. В нем сказано, что по мнению следствия, у водителя не было возможности объехать ребенка. Несмотря на это Александра Бакланова не согласна с решением полиции. Женщина будет обжаловать его в суде. Ранее URA.RU сообщило, что в декабре 2023 года в Оханске на пешеходном переходе мужчина сбил ребенка. На момент аварии мальчику было пять лет. Ребенка со множественными переломами доставили в больницу. Дело на контроль взял глава СУ СК России Александр Бастрыкин.