На пермском заводе, который делает заряды к ракетам «Вихрь», свободны десятки рабочих мест

Соликамский завод «Урал» (Пермский край), который выпускает порох и заряды для ракет, ищет десятки новых сотрудников. Предприятию требуются токарь, электромеханик, плотник, слесарь и другие специалисты.
«На АО „Соликамский завод ‚Урал‘“ есть работа. На предприятии вакантны 23 рабочих места», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что уровень заработной платы на заводе стартует от 28 тысяч рублей. Больше всего обещают платить начальнику участка. Его труд на предприятии оценивают в 120 тысяч рублей.
АО «Соликамский завод „Урал“» занимается производством пороха, пороховых и твердотопливных зарядов для авиаракет С-8, противотанковых ракетных комплексов «Вихрь» и бронебойных снарядов «Манго». Также предприятие выпускает лакокрасочные стройматериалы. Контролирует завод холдинг «Технодинамика», входящий в состав госкорпорации «Ростех».
Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагает работу вахтовым методом крупнейший российский производитель радиолокационных станций НПО «Стрела» в Туле. За месячную вахту в должности оператора-наладчика станков с программным управлением обещают платить 200 тысяч рублей.
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Соликамский завод «Урал» (Пермский край), который выпускает порох и заряды для ракет, ищет десятки новых сотрудников. Предприятию требуются токарь, электромеханик, плотник, слесарь и другие специалисты. «На АО „Соликамский завод ‚Урал‘“ есть работа. На предприятии вакантны 23 рабочих места», — сообщается в группе предприятия в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что уровень заработной платы на заводе стартует от 28 тысяч рублей. Больше всего обещают платить начальнику участка. Его труд на предприятии оценивают в 120 тысяч рублей. АО «Соликамский завод „Урал“» занимается производством пороха, пороховых и твердотопливных зарядов для авиаракет С-8, противотанковых ракетных комплексов «Вихрь» и бронебойных снарядов «Манго». Также предприятие выпускает лакокрасочные стройматериалы. Контролирует завод холдинг «Технодинамика», входящий в состав госкорпорации «Ростех». Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Пермского края предлагает работу вахтовым методом крупнейший российский производитель радиолокационных станций НПО «Стрела» в Туле. За месячную вахту в должности оператора-наладчика станков с программным управлением обещают платить 200 тысяч рублей.