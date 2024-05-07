Губернатор Махонин поделился впечатлениями с инаугурации президента

Губернатор Махонин побывал на инаугурации президента Владимира Путина
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Губернатор Пермского края побывал на инаугурации президента Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в инаугурации президента в Москве. Своими впечатлениями глава региона поделился в своем telegram-канале.

«Сегодня состоялась инаугурация президента России Владимира Владимировича Путина. Большая честь в этот день находиться в Кремле и участвовать в важном историческом событии лично», — рассказал губернатор.

Он добавил, что Путин обозначил основные направления развития страны. Среди них повышение качества жизни граждан, поддержание традиций и воспитание молодого поколения.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в инаугурации президента в Москве. Своими впечатлениями глава региона поделился в своем telegram-канале. «Сегодня состоялась инаугурация президента России Владимира Владимировича Путина. Большая честь в этот день находиться в Кремле и участвовать в важном историческом событии лично», — рассказал губернатор. Он добавил, что Путин обозначил основные направления развития страны. Среди них повышение качества жизни граждан, поддержание традиций и воспитание молодого поколения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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