Губернатор Махонин поделился впечатлениями с инаугурации президента

Губернатор Махонин побывал на инаугурации президента Владимира Путина

Губернатор Пермского края побывал на инаугурации президента Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в инаугурации президента в Москве. Своими впечатлениями глава региона поделился в своем telegram-канале.

«Сегодня состоялась инаугурация президента России Владимира Владимировича Путина. Большая честь в этот день находиться в Кремле и участвовать в важном историческом событии лично», — рассказал губернатор.

Он добавил, что Путин обозначил основные направления развития страны. Среди них повышение качества жизни граждан, поддержание традиций и воспитание молодого поколения.