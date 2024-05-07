Губернатор Махонин поделился впечатлениями с инаугурации президента

Губернатор Пермского края побывал на инаугурации президента
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин принял участие в инаугурации президента в Москве. Своими впечатлениями глава региона поделился в своем telegram-канале.
«Сегодня состоялась инаугурация президента России Владимира Владимировича Путина. Большая честь в этот день находиться в Кремле и участвовать в важном историческом событии лично», — рассказал губернатор.
Он добавил, что Путин обозначил основные направления развития страны. Среди них повышение качества жизни граждан, поддержание традиций и воспитание молодого поколения.
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