Покупатель челябинского агрохолдинга выкупил французский бизнес пластиковой тары

08 мая 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

Покупатель свинокомплекса стал владельцем французского бизнеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Компания «Управление агроактивами», выкупившая Родниковский свинокомплекс в Челябинской области у банка «Траст», приобрела бизнес по производству пластиковой тары. Агрохолдинг выкупил российское подразделение французской компании Ipackchem. « Глобальный производитель тары для агрохимии Ipackchem со штаб-квартирой в Париже продал российское подразделение компании „Управление агроактивами“. Сделка была закрыта в марте», — сообщила газета «Коммерсант». Сделка между компаниями была закрыта в марте, после чего в апреле наименование ООО «Ипакэм» было изменено на ООО «Агрохим Решения». Потенциал роста спроса на тару для агрохимии эксперты издания связали с сокращением импорта и увеличением производства пестицидов в России. Компанию «Управление агроактивами» связали с агрохолдингом «Таврос». В самом «Тавросе» свою причастность к покупке бывшего подразделения Ipackchem отрицают. При подготовке материала URA.RU направило запрос в компанию «Таврос», однако ответа к моменту публикации не получило. В открытых источниках обнаружить контактов «Управления агроактивами» не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Компания «Управление агроактивами», выкупившая Родниковский свинокомплекс в Челябинской области у банка «Траст», приобрела бизнес по производству пластиковой тары. Агрохолдинг выкупил российское подразделение французской компании Ipackchem. « Глобальный производитель тары для агрохимии Ipackchem со штаб-квартирой в Париже продал российское подразделение компании „Управление агроактивами“. Сделка была закрыта в марте», — сообщила газета «Коммерсант». Сделка между компаниями была закрыта в марте, после чего в апреле наименование ООО «Ипакэм» было изменено на ООО «Агрохим Решения». Потенциал роста спроса на тару для агрохимии эксперты издания связали с сокращением импорта и увеличением производства пестицидов в России. Компанию «Управление агроактивами» связали с агрохолдингом «Таврос». В самом «Тавросе» свою причастность к покупке бывшего подразделения Ipackchem отрицают. При подготовке материала URA.RU направило запрос в компанию «Таврос», однако ответа к моменту публикации не получило. В открытых источниках обнаружить контактов «Управления агроактивами» не удалось.