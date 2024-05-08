Покупатель челябинского агрохолдинга выкупил французский бизнес пластиковой тары

Компания «Управление агроактивами», выкупившая Родниковский свинокомплекс в Челябинской области у банка «Траст», приобрела бизнес по производству пластиковой тары. Агрохолдинг выкупил российское подразделение французской компании Ipackchem.
« Глобальный производитель тары для агрохимии Ipackchem со штаб-квартирой в Париже продал российское подразделение компании „Управление агроактивами“. Сделка была закрыта в марте», — сообщила газета «Коммерсант».
Сделка между компаниями была закрыта в марте, после чего в апреле наименование ООО «Ипакэм» было изменено на ООО «Агрохим Решения». Потенциал роста спроса на тару для агрохимии эксперты издания связали с сокращением импорта и увеличением производства пестицидов в России.
Компанию «Управление агроактивами» связали с агрохолдингом «Таврос». В самом «Тавросе» свою причастность к покупке бывшего подразделения Ipackchem отрицают.
При подготовке материала URA.RU направило запрос в компанию «Таврос», однако ответа к моменту публикации не получило. В открытых источниках обнаружить контактов «Управления агроактивами» не удалось.
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