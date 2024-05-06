Шольц: в ЕС договорились об использовании 90% доходов от замороженных активов РФ

В Евросоюзе пришли к договоренности использовать 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«В Европе есть консенсус по поводу использования непредвиденных доходов с замороженных российских активов… Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Киева», —
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предложил ответить на конфискацию активов России в США взысканием имущества частных лиц. Им, как инвесторам в российскую экономику, власти гарантировали неприкосновенность частной собственности, но американское правительство объявило России гибридную войну, пишет RT со ссылкой на слова Медведева.
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