Шольц: в ЕС договорились об использовании 90% доходов от замороженных активов РФ

07 мая 2024 в 01:39 Размер текста - 17 +

Шольц рассказал, куда ЕС планирует направить замороженные российские активы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В Евросоюзе пришли к договоренности использовать 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «В Европе есть консенсус по поводу использования непредвиденных доходов с замороженных российских активов… Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Киева», — цитирует слова Шольца Reuters. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предложил ответить на конфискацию активов России в США взысканием имущества частных лиц. Им, как инвесторам в российскую экономику, власти гарантировали неприкосновенность частной собственности, но американское правительство объявило России гибридную войну, пишет RT со ссылкой на слова Медведева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Евросоюзе пришли к договоренности использовать 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «В Европе есть консенсус по поводу использования непредвиденных доходов с замороженных российских активов… Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Киева», — цитирует слова Шольца Reuters. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предложил ответить на конфискацию активов России в США взысканием имущества частных лиц. Им, как инвесторам в российскую экономику, власти гарантировали неприкосновенность частной собственности, но американское правительство объявило России гибридную войну, пишет RT со ссылкой на слова Медведева.