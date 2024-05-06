06 мая 2024

Шольц: в ЕС договорились об использовании 90% доходов от замороженных активов РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер,  stock
Шольц рассказал, куда ЕС планирует направить замороженные российские активы Фото:

В Евросоюзе пришли к договоренности использовать 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«В Европе есть консенсус по поводу использования непредвиденных доходов с замороженных российских активов… Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Киева», — цитирует слова Шольца Reuters.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предложил ответить на конфискацию активов России в США взысканием имущества частных лиц. Им, как инвесторам в российскую экономику, власти гарантировали неприкосновенность частной собственности, но американское правительство объявило России гибридную войну, пишет RT со ссылкой на слова Медведева.

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В Евросоюзе пришли к договоренности использовать 90% доходов от замороженных активов России на военные нужды Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «В Европе есть консенсус по поводу использования непредвиденных доходов с замороженных российских активов… Около 90% этих средств мы хотим использовать для оборонительных целей Киева», — цитирует слова Шольца Reuters. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее предложил ответить на конфискацию активов России в США взысканием имущества частных лиц. Им, как инвесторам в российскую экономику, власти гарантировали неприкосновенность частной собственности, но американское правительство объявило России гибридную войну, пишет RT со ссылкой на слова Медведева.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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