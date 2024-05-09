Ребенка укусил клещ: что категорически нельзя делать, куда обращаться

Ни в коем случае нельзя касаться клеща голыми руками

09 мая 2024 в 06:51 Размер текста - 17 +

С приходом весны, активизируются клещи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Как только весна вступает в свои права, вопросы о том, что делать при укусе клеща, становятся особенно актуальными. Это особенно важно для детей, которые более уязвимы к заболеваниям, передаваемым этими паразитами. О том куда обращаться и что категорически нельзя делать при укусе клеща — в материале URA.RU. Куда чаще всего кусают клещи У клещей есть определенные места, куда они чаще всего кусают и присасываются. Причем, у детей и взрослых они разнятся — скорее всего, в силу разницы роста первых и вторых. Взрослых чаще всего кусают в руки, грудь и подмышки. А детей кусают в голову, за уши, шею, грудь, руки, подмышки и спину. Что категорически нельзя делать при укусе клеща Если так получилось что вас или ребенка все-таки укусил клещ, то нужно сделать правильные действия, чтобы избежать заражения. В народе существует много различных методов по извлечению насекомого. Многие считают, что если намазать клеща различными неприятными средствами, такими как лак для ногтей, бензин, масло и прочее. Насекомое не сможет дышать и покинет жертву, это крайне не верное суждение. Наоборот клещ в опасной для своей жизни ситуации, впрыснет в кровь яд. Ни в коем случае нельзя касаться насекомого голыми руками. Если он заразен, то сможет инфицировать не только того, кого укусил, но и любого, кто неосторожно прикасается к нему, говорится в материале женского журнала Woman.ru.

Крайне рискованная ситуация — если при попытке вытащить клеща, вы раздавили его тельце. Под неаккуратным нажимом все содержимое брюшка клеща мгновенно выдавиться под кожу (и в кровь) того, кого он укусил. И если до сего момента инфицирования могло и не быть, то, будучи раздавленным, клещ неминуемо «поделится» со своей жертвой всем, что имеет (в буквальном смысле), в том числе и опасной инфекцией. Как правильно удалить клеща Необходимо удалять клеща медленно и аккуратно, избегая раздавливания, поскольку это может привести к инфицированию. Нельзя касаться клеща голыми руками, и при использовании пинцета необходимо захватывать близко к коже, обязательно захватывая паразита за «шею» и извлекая перпендикулярно вверх. В отсутствие специализированных инструментов можно воспользоваться скотчем, пластырем или нитью, следуя осторожным подходом и не допуская раздавливания клеща. Отметьте в календаре дату укуса для дальнейшего мониторинга симптомов. «Если после удаления в ранке видна темная точка, значит, голова клеща осталась в теле. Нужно обратиться к врачу, а не выковыривать ее самостоятельно», — посоветовала директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич, передают «Известия». Куда обращаться при укусе клеща После укуса, насекомое следует унести на исследование в микробиологическую лабораторию. Исследованиями могут заниматься как государственные медицинские учреждения (эпидемиологическая служба), так и частные, которые имеют лицензию на проведение такого рода исследования. Обычно процедура занимает около суток. Сдавая клеща на анализ, нужно указать дату и место, где этот паразит присосался, а также контактный телефон. Если принести клеща в лабораторию в день укуса нет возможности, поместите контейнер с ним в холодильник (на полочку на дверце). Таким образом клеща можно хранить в течение трех суток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как только весна вступает в свои права, вопросы о том, что делать при укусе клеща, становятся особенно актуальными. Это особенно важно для детей, которые более уязвимы к заболеваниям, передаваемым этими паразитами. О том куда обращаться и что категорически нельзя делать при укусе клеща — в материале URA.RU. У клещей есть определенные места, куда они чаще всего кусают и присасываются. Причем, у детей и взрослых они разнятся — скорее всего, в силу разницы роста первых и вторых. Взрослых чаще всего кусают в руки, грудь и подмышки. А детей кусают в голову, за уши, шею, грудь, руки, подмышки и спину. Если так получилось что вас или ребенка все-таки укусил клещ, то нужно сделать правильные действия, чтобы избежать заражения. В народе существует много различных методов по извлечению насекомого. Многие считают, что если намазать клеща различными неприятными средствами, такими как лак для ногтей, бензин, масло и прочее. Насекомое не сможет дышать и покинет жертву, это крайне не верное суждение. Наоборот клещ в опасной для своей жизни ситуации, впрыснет в кровь яд. Необходимо удалять клеща медленно и аккуратно, избегая раздавливания, поскольку это может привести к инфицированию. Нельзя касаться клеща голыми руками, и при использовании пинцета необходимо захватывать близко к коже, обязательно захватывая паразита за «шею» и извлекая перпендикулярно вверх. В отсутствие специализированных инструментов можно воспользоваться скотчем, пластырем или нитью, следуя осторожным подходом и не допуская раздавливания клеща. Отметьте в календаре дату укуса для дальнейшего мониторинга симптомов. «Если после удаления в ранке видна темная точка, значит, голова клеща осталась в теле. Нужно обратиться к врачу, а не выковыривать ее самостоятельно», — посоветовала директор по лабораторной медицине и производству компании «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Любовь Станкевич, передают «Известия». После укуса, насекомое следует унести на исследование в микробиологическую лабораторию. Исследованиями могут заниматься как государственные медицинские учреждения (эпидемиологическая служба), так и частные, которые имеют лицензию на проведение такого рода исследования. Обычно процедура занимает около суток. Сдавая клеща на анализ, нужно указать дату и место, где этот паразит присосался, а также контактный телефон. Если принести клеща в лабораторию в день укуса нет возможности, поместите контейнер с ним в холодильник (на полочку на дверце). Таким образом клеща можно хранить в течение трех суток.