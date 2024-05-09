Общество Путин призвал склонить голову перед ушедшими ветеранами войны Путин: склоняем голову перед ушедшими от нас ветеранами ВОВ 09 мая 2024 в 12:35 Размер текста - 17 + Путин выступил с речью, открывая парад Победы в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин призвал россиян склонить голову перед ушедшими ветеранами Великой Отечественной войны. С этим он обратился к россиянам во время выступления с приветственной речью. «Склоняем голову перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед боевыми товарищами, павшими в бою с нацизмом», — заявил Путин. Президент России выступил с речью, открывая парад Победы в Москве. URA.RU ведет трансляцию события на сайте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Президент России Владимир Путин призвал россиян склонить голову перед ушедшими ветеранами Великой Отечественной войны. С этим он обратился к россиянам во время выступления с приветственной речью. «Склоняем голову перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед боевыми товарищами, павшими в бою с нацизмом», — заявил Путин. Президент России выступил с речью, открывая парад Победы в Москве. URA.RU ведет трансляцию события на сайте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям