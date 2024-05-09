Путин призвал склонить голову перед ушедшими ветеранами войны

Путин выступил с речью, открывая парад Победы в Москве
Президент России Владимир Путин призвал россиян склонить голову перед ушедшими ветеранами Великой Отечественной войны. С этим он обратился к россиянам во время выступления с приветственной речью.
«Склоняем голову перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед боевыми товарищами, павшими в бою с нацизмом», — заявил Путин. Президент России выступил с речью, открывая парад Победы в Москве. URA.RU ведет трансляцию события на сайте.
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