Путин призвал склонить голову перед ушедшими ветеранами войны

Путин: склоняем голову перед ушедшими от нас ветеранами ВОВ
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир, топ
Путин выступил с речью, открывая парад Победы в Москве Фото:

Президент России Владимир Путин призвал россиян склонить голову перед ушедшими ветеранами Великой Отечественной войны. С этим он обратился к россиянам во время выступления с приветственной речью.

«Склоняем голову перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед боевыми товарищами, павшими в бою с нацизмом», — заявил Путин. Президент России выступил с речью, открывая парад Победы в Москве. URA.RU ведет трансляцию события на сайте.

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Президент России Владимир Путин призвал россиян склонить голову перед ушедшими ветеранами Великой Отечественной войны. С этим он обратился к россиянам во время выступления с приветственной речью. «Склоняем голову перед ушедшими от нас ветеранами Великой Отечественной войны, перед боевыми товарищами, павшими в бою с нацизмом», — заявил Путин. Президент России выступил с речью, открывая парад Победы в Москве. URA.RU ведет трансляцию события на сайте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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