В Челябинской области вырос спрос на дачные работы. Скрин

10 мая 2024 в 11:02 Размер текста - 17 +

Челябинцы стали чаще передавать дачные работы специалистам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области садоводы стали чаще передавать дачные работы специалистам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито», наибольшим спросом пользуются такие услуги, как перекапывание земли, покос травы и устройство газона. «Уже в апреле спрос на услуги для дома и дачи вырос в 6,5 раза по сравнению с мартом. Основная подготовка участка начинается с земляных работ, из-за этого услуга перекапывания земли стала популярнее в 13,5 раза, а спрос на покос травы и устройство газона вырос в 8,5 раза», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито». Вслед за спросом выросло и число предложений по различным видам дачных работ. По словам руководителя категории «Строительство и ремонт» в «Авито Услугах» Светланы Филимоновой, количество предложений от мастеров за месяц в Челябинске выросло на 49%. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего дачникам предлагают услуги по покосу травы (+69%), обработке растений (+59%) и спилу деревьев (+35%). При этом цены на услуги, несмотря на их повышающуюся популярность, остаются неизменными. В основном за каждую услугу специалисты просят от 500 рублей. Самой востребованной услугой стал вызов садовника Скрин: пресс-служба «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области садоводы стали чаще передавать дачные работы специалистам. Как сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито», наибольшим спросом пользуются такие услуги, как перекапывание земли, покос травы и устройство газона. «Уже в апреле спрос на услуги для дома и дачи вырос в 6,5 раза по сравнению с мартом. Основная подготовка участка начинается с земляных работ, из-за этого услуга перекапывания земли стала популярнее в 13,5 раза, а спрос на покос травы и устройство газона вырос в 8,5 раза», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Авито». Вслед за спросом выросло и число предложений по различным видам дачных работ. По словам руководителя категории «Строительство и ремонт» в «Авито Услугах» Светланы Филимоновой, количество предложений от мастеров за месяц в Челябинске выросло на 49%. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего дачникам предлагают услуги по покосу травы (+69%), обработке растений (+59%) и спилу деревьев (+35%). При этом цены на услуги, несмотря на их повышающуюся популярность, остаются неизменными. В основном за каждую услугу специалисты просят от 500 рублей.