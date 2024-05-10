Мастеров Бушуевского фестиваля возмутили высокие цены за участие

11 мая 2024 в 11:52 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет в Златоусте у ТРК «Тарелка» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В этом году с 27 по 28 июля в Златоусте (Челябинская область) пройдет традиционный Всероссийский Бушуевский фестиваль. Местные мастера начали высказывать недовольство и возмущение, что организаторы в три раза подняли цены для участников. «Вы в три раза подняли стоимость участия для мастеров. Это, мягко говоря, некорректно! С такими ценами больше половины мастеров потеряете, стало дороговато. А торговцы китайскими товарами тоже будут стоять с мастерами за тот же взнос?» — массово жалуются мастера на повышение сбора в официальной группе «Всероссийский Бушуевский фестиваль 2024» в «ВКонтакте». На эти упреки устроители фестиваля подтвердили мастерам в группе, что в этом году принято решение об увеличении взноса с одной тысячи до трех тысяч рублей. Там также отметили, что скидки многодетным и пенсионерам не предусмотрены. «Не важно, выходите на час торгового времени или на полных два дня, взнос один — три тысячи рублей в этом году. Китайские товары не допускаются на площадку», — отметили организаторы. В этом году фестиваль пройдет на территории торгово-развлекательного комплекса «Тарелка». В течение двух дней на прилегающей территории ТРК«Тарелка» одновременно будут работать несколько фестивальных площадок: «Оружейники», «Сценическая», «Сценическая», «Малая сцена», «Реконструкция», «Город мастеров», площадка детских мастер-классов и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В этом году с 27 по 28 июля в Златоусте (Челябинская область) пройдет традиционный Всероссийский Бушуевский фестиваль. Местные мастера начали высказывать недовольство и возмущение, что организаторы в три раза подняли цены для участников. «Вы в три раза подняли стоимость участия для мастеров. Это, мягко говоря, некорректно! С такими ценами больше половины мастеров потеряете, стало дороговато. А торговцы китайскими товарами тоже будут стоять с мастерами за тот же взнос?» — массово жалуются мастера на повышение сбора в официальной группе «Всероссийский Бушуевский фестиваль 2024» в «ВКонтакте». На эти упреки устроители фестиваля подтвердили мастерам в группе, что в этом году принято решение об увеличении взноса с одной тысячи до трех тысяч рублей. Там также отметили, что скидки многодетным и пенсионерам не предусмотрены. «Не важно, выходите на час торгового времени или на полных два дня, взнос один — три тысячи рублей в этом году. Китайские товары не допускаются на площадку», — отметили организаторы. В этом году фестиваль пройдет на территории торгово-развлекательного комплекса «Тарелка». В течение двух дней на прилегающей территории ТРК«Тарелка» одновременно будут работать несколько фестивальных площадок: «Оружейники», «Сценическая», «Сценическая», «Малая сцена», «Реконструкция», «Город мастеров», площадка детских мастер-классов и другие.